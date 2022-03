La dura pelea entre Jürgen Klopp y un colombiano por la renovación de Salah

La renovación de Mohamed Salah en Liverpool se complica cada vez más y para las directivas y Jürgen Klopp se está convirtiendo en un asunto de emergencia que parece no tener solución.

Le puede interesar: Salah pone en duda su renovación con el Liverpool: ¿Luis Díaz en la mitad de la negociación?

El delantero egipcio tiene vínculo con el elenco 'red' hasta el 30 de junio de 2023, pero si no lo extiende, desde el club no descartan vender en el siguiente periodo de transferencias a quien es su máxima estrella con tal de no perder el dinero que invirtieron en él y dejarlo salir sin recibir ninguna remuneración económica.

La principal diferencia radica en que Salah pretende ganar un salario de 400.000 libras esterlinas a la semana, una cifra que lo pondría a la altura de los mejores jugadores de la Premier League, como Kevin De Bruyne o Cristiano Ronaldo. Sin embargo, los propietarios del Liverpool tienen un estricto tope salarial y lo que desea ganar el delantero, excede las capacidades financieras del club.

Cara a cara entre Klopp y Ramy Abbas por Mohamed Salah

La situación contractual de 'Mo' no solo ha despertado la preocupación de los hinchas 'reds', sino que también ha hecho que la relación entre directivas y cuerpo técnico sea tensa con el entorno del jugador, en el cual sobre sale un colombiano.

El caleño Ramy Abbas Issa, de madre colombiana y padre egipcio, es un representante de futbolistas y entrenadores, entre los que sobresalen Mohamed Salah y Reinaldo Rueda. El empresario es la principal manzana de la discordia en las negociaciones por la renovación del actual goleador de la Premier League.

Mire acá: Adrián Ramos desenmascara a Jürgen Klopp: "Conmigo fue otra persona"

El primer 'rifirrafe' se vivió el viernes pasado, cuando Klopp, en rueda de prensa, aseguró que Liverpool ha hecho su máximo esfuerzo por retener al jugador y que ahora es éste quien debe ceder si desea quedarse en el equipo de Anfield.

"Salah definitivamente espera que el club sea ambicioso, y lo somos. Es decisión de él. El club ha hecho lo que ha podido hacer. Está bien. No pasó nada más, Salah firmará o rechazará o lo que sea, solo tenemos que esperar”, aseveró Jürgen.

Minutos después, Abbas publicó un trino de Twitter con emoticones de risa, lo que hace suponer que se refería a lo dicho por el entrenador alemán.

🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 — Ramy Abbas Issa (@RamyCol) March 11, 2022

Este martes, se abrió una nueva polémica entorno al que la prensa inglesa ya lo llama como el 'caso Salah' y esta vez fue Jürgen Klopp quien siguió la disputa y le respondió al agente colombiano cuando fue preguntado acerca de los avances en la renovación del delantero egipcio.

"Lo último que quiero hacer es crear titulares. Todo está bien, no sé si habrá reacciones... No estoy en Twitter, otra buena razón para eso. Me metiste en la trampa y creé titulares", comentó.

Además: Jürgen Klopp vuelve a alabar a Luis Díaz: "Es un muy buen jugador, déjenme decirlo"

Mientras la continuidad de Mohamed Salah sigue estremeciendo en los pasillos de Anfield, Liverpool se prepara para enfrentar este miércoles al Arsenal en partido pendiente de la Premier League y que, de ganarlo, pondría a los 'reds' a solo un punto del Manchester City, actual líder de la liga inglesa.