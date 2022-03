Jürgen Klopp vuelve a alabar a Luis Díaz: "Es un muy buen jugador, déjenme decirlo"

Luis Díaz volvió a dar una enorme demostración de su talento y su estado de gracia en Liverpool. Abrió el camino de la victoria 0-2 contra Brighton y ayudó a que su equipo siga luchándole palmo a palmo el título de la Premier League al Manchester City.

El colombiano sigue figurando y siendo la sensación del equipo desde su llegada a finales de enero. Su arribo le generaba algunas dudas a un sector de la hinchada y a varios referentes 'reds', pero con el pasar de los partidos ha argumentado el por qué Jürgen Klopp estaba obsesionado con su fichaje.

Impacto inmediato de Luis Díaz en Liverpool

Precisamente, el entrenador alemán habló de las razones por las cuales se fijó en Díaz para acomodarlo en este equipo estelar del Liverpool. En rueda de prensa, reveló que está sorprendido porque lo que lo cautivó de 'Lucho' en Porto, lo está plasmando a la perfección ahora en el elenco inglés.

"Cuando lo estábamos mirando... no es fácil traer a alguien durante el invierno, pero la forma en que juega en el Porto es exactamente como lo queremos aquí. Tiene que adaptarse defensivamente en momentos, pero puede llevar el balón. driblar no está mal. Todavía no he visto todo el potencial en su capacidad de definición", dijo el DT hace minutos en rueda de prensa post partido con Brighton.

Sorprende que en tan poco tiempo, Luis Díaz se haya incrustado a la perfección al Liverpool en todo sentido. Idea de juego, camerino e hinchada. El efecto del colombiano ha sido inmediato y para lograrlo, Klopp reveló que le ha venido bien la acogida de algunos jugadores del grupo, en especial los que hablan español y portugués, quienes lo han hecho sentir en confianza para que despliegue todo su talento.

"Es un muy buen jugador, déjenme decirlo. Y no tenemos grupos en nuestro equipo, pero tenemos algunos que hablan español y portugués, jugadores experimentados como Thiago, Bobby (Firmino), y eso ayuda. Está bajo su protección. Es un muy buen chico. Harvey Elliot (la perla del club) y Luis hablan mucho juntos", contó.

Klopp sobre el gol de Díaz

El gol de Luis Díaz al Brighton le está dando la vuelta al mundo no por la jugada o definición, sino por la brutal patada que recibió por parte del arquero rival Robert Sánchez, quien chocó al extremo guajiro en la disputa por el balón.

Pese a que la falta fue evidente y que los árbitros pueden apoyarse en el VAR para revisar las jugadas, el juez central del compromiso no se molestó ni para sacarle tarjeta amarilla al guardameta español, que en realidad debió ser expulsión, por la imprudencia con la que levantó la pierna a la altura del hombro de 'Lucho'.

Al respecto, Klopp confesó que no puede dar una opinión con criterio ya que no ha vuelto a ver la acción: "No puedo decir nada, solo lo vi una vez. No lo he vuelto a ver, no sé si es roja. Un buen ejemplo para los problemas de VAR que aún tenemos".

Y añadió, indignado: "Si todos me preguntan si fue una roja, sabes que probablemente lo fue. ¿Por qué no fue una roja? Tenemos una pantalla para decirnos. ¿Por qué tenemos estas discusiones aún después de los juegos? 'Claro y obvio' es de nuestro punto de vista la frase equivocada".