Adrián Ramos desenmascara a Jürgen Klopp: "Conmigo fue otra persona"

Luis Díaz está pasando por un momento excepcional en su carrera y día a día demuestra que es el jugador colombiano de moda en el mundo. En Liverpool, se ha vuelto importante en tan solo un poco más de un mes de haber arribado y por el momento, su rendimiento solo ha generado palabras de elogios por parte de referentes del fútbol inglés.

El último fin de semana, Díaz fue elegido la figura del partido en la victoria 0-2 de los 'reds' sobre Brighton, en la Premier League, marcando el primer gol del compromiso. Más tarde, en rueda de prensa, Jürgen Klopp volvió a maravillarse por la actuación del colombiano y se mostró emocionado por el potencial que puede dar en el futuro.

De hecho, el entrenador alemán se ha mostrado como el principal seguidor de 'Lucho' Díaz. Semana tras semana le echa flores por el inicio de su etapa en Liverpool, hasta el punto que se ha ganado el cariño de todo Colombia. Sin embargo, hay alguien que muestra el otro lado de la moneda.

Adrián Ramos muestra la otra cara de Klopp

Así como hoy Díaz tiene un 'idilio' con Klopp, todo lo contrario le ocurrió a Adrián Ramos cuando coincidió con el popular DT en Borussia Dortmund años atrás. En diversas oportunidades, el actual delantero de América de Cali ha confesado que tuvo una relación tensa y distante con el adiestrador y que tanto fue así, que por esa razón fue perdiendo terreno en el equipo.

"Con Klopp tuvimos mucha indiferencia porque él me exigía, así como es él. En ocasiones no me gustaba como lo hacía. Yo sentía que me resaltaba cada error, sentía que no me podía equivocar y eso no me gustaba. A mí cuando no me gusta algo se lo hago saber, y tal vez a él no le gustó la forma en la que lo hacía y fui perdiendo la confianza de su parte. Desafortunadamente me tocó la otra cara, pero es parte del fútbol", confesó 'Adriancho' en diálogo con Win Sports.

"Klopp al principio era bien, luego ya era de entrenador-jugador solamente. El saludo como personas respetuosas. Yo iba y hacía mi trabajo. En la segunda temporada se demoró como dos o tres meses en hablar conmigo y simplemente asumí: tengo que entrenar para ganarme una oportunidad. Las cosas no iban bien con Klopp y el delantero que estaba jugando estaba en buenas condiciones. Las cosas no siempre se dan como queremos, pero quedan las experiencias", añadió.

La imagen que ha dejado el alemán con Luis Díaz es de un entrenador fraternal y cariñoso, que busca engranar al jugador dentro del equipo para que luego alcance su mejor rendimiento en cancha. Sin embargo, Ramos reveló que "lo que hemos visto de él es que es carismático, entregado a su equipo, pero conmigo no fue esa persona".

La distancia que Klopp le marcó a Adrián Ramos fue la suficiente para que éste perdiera la esperanza de jugar en Borussia Dortmund. El delantero contó cómo a pesar de su esfuerzo y de tratar de dejar las diferencias atrás, las decisiones del ahora DT del Liverpool lo llevaron al límite.

"Fue complicado saber que iba a entrenar y no iba a ser convocado, o que si iba convocado era el jugador 18 que iba a la tribuna. Eso fue duro, pero gracias a Dios en un momento dije tengo que entrenarme porque no puedo venirme abajo. El amor al fútbol me mantuvo, el querer ser importante en un equipo así fuera ahí o no. Eso hizo que no bajara los brazos", dijo.

Afortunadamente para 'Adriancho', a final de temporada (2014/2015) se confirmó la salida de Jürgen Klopp del equipo y en su reemplazo llegó Thomas Tüchel, quien le devolvió el voto de confianza y lo lanzó de nuevo a su mejor nivel.

"Con él (Tuchel) la exigencia era al máximo. Él era más detallista que Klopp, resaltaba el error pero también decía que era lo que quería, era más de acercarse a hablar. Era otro entrenador y me sentí mejor, al final recibí oportunidad y demostré porqué el Borussia había invertido en mí. Vivo muy agradecido con él".

Lo que le espera a Luis Díaz

En su momento, Adrián Ramos supo ser uno de los mejores futbolistas colombianos en Europa, por eso, a sus 36 años, la experiencia que tiene lo autoriza para referirse a Luis Díaz y a lo que puede llegar a dar en un futuro próximo para el Liverpool y claro, para la Selección Colombia.

"Luis va por muy buen camino, está mostrando un carácter y una personalidad que muy pocos lo han hecho. Esperemos que siga así y compitiendo de esa forma, tiene un entrenador que puede explotarle ese talento. Con Klopp él puede dar ese salto de calidad y ojalá que aproveche ese paso por Liverpool, para que después cuando tenga que venir a la Selección lo transmita y lo contagie", cerró.