CANAL RCN
Deportes

Junior de Barranquilla depura su nómina: le buscan equipo a estos jugadores

Con la nueva regla que solo permite 25 jugadores inscritos ante Dimayor, el equipo quedó con sobrepoblación en varias zonas del campo.

Alfredo Arias nómina del Junior de Barranquilla
FOTO: Junior FC

Noticias RCN

enero 16 de 2026
01:09 p. m.
Junior de Barranquilla firmó un mercado de fichajes histórico tras la contratación de una figura de talla internacional como Luis Fernando Muriel, quien se suma a Cristian Barrios, Juan David Ríos, Jannenson Sarmiento o Jean Pestaña.

Sin embargo, las directivas del equipo se vieron en la obligación de forzar algunas salidas de la institución, tanto por la llegada de nuevos nombres, como de la nueva reglamentación de la Dimayor que solo permite 25 jugadores inscritos (antes eran 30).

Los jugadores a los que Junior le busca equipo

La nueva norma autoriza que jugadores sub-20 (incluidos los nacidos en 2006) puedan tener actividad sin necesidad de aparecer en el sistema Comet de la Dimayor, solo basta con ser inscritos ante la Federación Colombiana de Fútbol.

Por esta razón, jugadores que ya superaron el límite de edad y que no se han consolidado en el plantel profesional, tendrán menos oportunidades. Varios nombres no serán considerados por el cuerpo técnico y ahora buscan nuevas opciones.

  • Jesús Díaz: el hermano de Luis Díaz podría regresar al Barranquilla FC en la segunda división del fútbol colombiano, donde tendría minutos garantizados.
  • Yeferson Moreno: el lateral derecho de 21 años, quien también comenzó en Barranquilla, está a la expectativa de una oferta en primera división.
  • Stiwart Acuña: el atacante de 26 años, que pertenece a Barranquilla, sería ubicado en otro club en la A, recordando que ya tiene un paso por Alianza Valledupar en 2022.

Además de estos jugadores que hacen parte de los procesos formativos de la institución, también se habla del interés de otros clubes por futbolistas que hacen parte activamente del plantel como Fabián Ángel y Harold Rivera.

