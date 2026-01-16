Santa Fe vs. Junior: ¿cuándo se juega el partido de vuelta de la Superliga?

La Superliga colombiana ya tiene fecha, sede y expectativas elevadas. Independiente Santa Fe y Junior de Barranquilla volverán a verse las caras para definir al primer campeón oficial del año, luego del empate 1-1 registrado en el partido de ida disputado en el estadio Metropolitano. La serie, que dejó todo abierto, se cerrará en Bogotá, un escenario que promete un ambiente intenso y un duelo cargado de historia entre dos de los clubes más tradicionales del país.

El título enfrentará al campeón del primer semestre de 2025 con el monarca del segundo semestre del mismo año, en una llave que, desde la previa, fue catalogada como una de las más atractivas de los últimos tiempos por el presente competitivo de ambos equipos y la jerarquía de sus planteles.

Una serie abierta tras el empate en Barranquilla

El primer capítulo de la final dejó sensaciones equilibradas. Junior y Santa Fe protagonizaron un partido disputado, con momentos de dominio alternado y un marcador que reflejó lo sucedido en el campo. El 1-1 en Barranquilla obliga ahora a que todo se defina en la capital, donde no existe ventaja deportiva más allá de la localía.

Para Santa Fe, el empate como visitante representa un resultado valioso. El conjunto cardenal supo competir en una plaza difícil y ahora tendrá la oportunidad de inclinar la balanza a su favor frente a su gente. Junior, por su parte, sabe que dejó escapar la posibilidad de llegar con ventaja, pero confía en su experiencia en este tipo de definiciones para dar el golpe en Bogotá.

El Campín, escenario de una final con sabor a revancha

La gran final de vuelta se disputará el próximo miércoles 21 de enero, a partir de las 7:30 p.m. (hora colombiana), en el estadio El Campín. El escenario bogotano se prepara para recibir un partido de alto voltaje, con un marco importante de público y la presión propia de un título en juego.

Santa Fe buscará aprovechar su localía para comenzar el año levantando un nuevo trofeo y reafirmando el proceso que lo llevó a ser campeón en 2025-I. Junior, en cambio, intentará silenciar El Campín y sumar una nueva Superliga a su palmarés, apelando a su jerarquía y a la experiencia de sus referentes en finales.

El compromiso contará con transmisión de Win Sports +, permitiendo que los aficionados de todo el país sigan una definición que promete emociones hasta el último minuto. Con la serie igualada y sin margen de error, Bogotá será testigo de un duelo que marcará el inicio oficial de la temporada y coronará al primer campeón del fútbol colombiano en el año.