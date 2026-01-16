Luis Muriel, duda para la vuelta de la Superliga por curiosa razón

La final de la Superliga colombiana sigue dejando temas para el análisis, más allá del empate 1-1 entre Junior de Barranquilla e Independiente Santa Fe en el partido de ida. Uno de los focos principales estuvo en la ausencia de Luis Fernando Muriel, el fichaje más importante del conjunto rojiblanco para la temporada. El delantero, nacido en Santo Tomás, ya fue presentado oficialmente, pero no tuvo minutos en el compromiso disputado en Barranquilla, una decisión que generó preguntas y expectativas entre la afición.

Tras el encuentro, Alfredo Arias, entrenador de Junior, aclaró la situación en rueda de prensa y explicó con detalle los motivos que llevaron al cuerpo técnico a no contar con el atacante en este primer capítulo de la serie.

Alfredo Arias explicó la ausencia de Muriel en la ida

El técnico uruguayo fue claro al señalar que la decisión no pasó por lo futbolístico, sino por un tema de condición física y trámites administrativos. Arias reconoció que le hubiera gustado contar con Muriel en un partido de tal magnitud, pero explicó que el jugador llegó al club tras un periodo prolongado de inactividad.

“Un jugador como Muriel lo hubiera querido para ayer, pero no llegaron los papeles todavía. Él viene de una inactividad, ya le hicimos los análisis y tiene exceso de peso, lógicamente porque está sin competir”, afirmó el entrenador, dejando en evidencia que el cuerpo técnico priorizó la salud del futbolista por encima de la urgencia competitiva.

Arias también fue enfático en que acelerar el proceso podría haber significado un riesgo innecesario. “Tenemos que cuidar que nuestra desesperación no nos lleve a cometer un error y lastimemos al jugador. Lo que tiene que hacer un entrenador y un preparador físico es no lesionar al jugador”, añadió, resaltando la importancia de una planificación responsable en el inicio de la temporada.

Dudas para la vuelta y una decisión aún abierta

Con la serie abierta y la definición programada en el estadio Nemesio Camacho El Campín, la posible presencia de Muriel en el partido de vuelta sigue siendo una incógnita. El propio Arias explicó que la decisión dependerá de dos factores clave: la condición física del delantero y la llegada de los documentos reglamentarios que permitan su habilitación.

“Tenemos suspendido a Paiva para el inicio del campeonato, pero tengo que mirar a Muriel cuando lo vea entrenando y ahí vamos a definir. Si llegan los papeles, veremos si lo tendremos en cuenta o no. Depende más de su condición física y los papeles reglamentarios que del deseo mío”, concluyó el técnico.

RELACIONADO Santa Fe sacó empate de oro ante Junior en Barranquilla y definirá la Superliga en El Campín

Así, Junior se prepara para viajar a Bogotá con la mira puesta en el título, pero sin la certeza de contar con uno de sus refuerzos más esperados. La final del próximo miércoles no solo definirá al primer campeón del año, sino también marcará el momento en el que Muriel podría, o no, comenzar a escribir su historia con la camiseta rojiblanca.