Junior se pronunció y respaldó el fallo que le entregó tres puntos por escritorio

Junior de Barranquilla rompió el silencio respecto a la controversial decisión por parte del Comisión Disciplinaria de la Dimayor en la que le entregó los tres puntos al cuadro rojiblanco del partido frente a Atlético Nacional en el Atanasio Girardot en el que se finalizó el encuentro antes de tiempo debido a actos vandálicos por parte de los hinchas ‘tiburones’.

En las imágenes del estadio se pudo observar el momento en el que varios hinchas del Junior se fueron en contra de los aficionados de Nacional tras el 2-0 que marcó el conjunto antioqueño y a partir de ahí se desató una batalla en las tribunas del escenario.

RELACIONADO Presidente de Nacional habló fuerte y claro tras sanciones al club y beneficios al Junior

De esta manera, el Comité responsabilizó a Nacional por ser el elenco local y le entregó los tres puntos a Junior de Barranquilla, equipo que perdía en la cancha con un marcador 2-0.

La institución antioqueña señaló, por intermedio de su presidente, que apelará hasta las últimas instancias la decisión de la Comisión y en las últimas horas desde la directiva ‘tiburona’ respondieron y respaldaron el accionar de la Dimayor.

“Rechazamos categóricamente cualquier acto que comprometa el desarrollo del juego y el bienestar de los asistentes a los escenarios deportivos, de jugadores, cuerpo técnico y autoridades del partido. Creemos firmemente que el deporte es el camino natural para la unión, la convivencia ciudadana y el gozo en paz de una sana pasión, pero jamás el oscuro sendero que alguna execrable minoría transita hacia la violencia”, escribieron en un comunicado.

“Junior FC S.A no tiene relación con los individuos que participaron en los disturbios en el partido que nos ocupa, no facilitó el traslado ni entregó entradas a las personas que causaron violencia. Estas acciones no representan a la afición de Junior FC S.A ni a los valores del equipo, que promueve el juego limpio dentro y fuera del campo, así como el respeto a los rivales y a su afición”, agregaron.

Finalmente, desde el Junior respaldaron la decisión de entregarle los tres puntos al equipo rojiblanco, pues Nacional era el encargado de mantener el control.

“Junior FC S.A. respeta las decisiones de los órganos establecidos para la solución de conflictos bajo las normas vigentes, en este caso el literal h) del artículo 83 del Código Disciplinario Único, que establece claramente que la responsabilidad por la suspensión del partido recae en el club organizador si, debido a factores bajo su control, el encuentro no puede continuar”, concluyeron.

Sanción para Junior de Barranquilla

Cabe resaltar que Junior FC S.A también fue sancionado con seis (6) fechas de suspensión de plaza parcial (tribunas Norte y Occidental – partes alta y baja) y una multa económica.