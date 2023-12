Jugador de la Selección Colombia en el radar de los grandes de la Premier League

Durante esta época del año, varios de los equipos del mundo comienzan a mirar alternativas para poder reforzar su nómina para lo que será la segunda parte de la temporada en el fútbol de Europa, haciendo que varios nombres se comiencen a acercar a las oficinas de los respectivos clubes.

Ante el movimiento de los clubes en Europa, se dio a conocer en las últimas horas, que uno de los jugadores que despertó interés de varios equipos de Inglaterra es Kevin Mantilla, actual jugador de Talleres de Córdoba y que ha tenido una buena presentación durante el segundo semestre del 2023 en el fútbol guacho.

Según dio a conocer Ekrem Konur, periodista se ESPN Argentina, Liverpool y Brighton estarían siguiendo de cerca la situación de Kevin Mantilla, quien llegó a la Argentina durante el segundo semestre del 2023, luego de tener una destacable presentación en el Sudamericano Sub-20 y en Independiente Santa Fe.

“Liverpool y Brighton siguen la situación del defensa colombiano de 20 años del CA Talleres Kevin Mantilla”, fueron las declaraciones del periodista en mención sobre la posible salida del defensa central rumbo a Inglaterra.

💣💥#EXCL | 🇨🇴| Liverpool and Brighton are monitoring the situation of CA Talleres' 20-year-old Colombian defender Kevin Mantilla. 🔴#LFC 🔵#BHAFC pic.twitter.com/I2fcCxYoFK