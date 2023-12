Kloop entregó un parte de tranquilidad sobre el estado de salud de Luis Díaz: “Solo fue el dolor”

Este sábado 23 de diciembre, se prendieron las alarmas en el cuerpo técnico de la Selección Colombia y el Liverpool, luego de que Luis Díaz tuviera que salir del compromiso contra el Arsenal por un fuerte golpe en su rodilla, dejando ver grandes muestras de dolor y sin poder caminar por sí solo.

Ante lo acontecido en el terreno de juego, las cámaras de la transmisión del partido se enfocaron en Luis Díaz en el banquillo, donde se le vio bastante afectado por el fuerte golpe que sufrió contra un jugador del Arsenal, puesto que el dolor era bastante evidente en el jugador de la Selección Colombia.

Primer parte médico de Luis Díaz

Sin embargo, luego de que finalizara el compromiso, Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, entregó un parte de tranquilidad por el estado de salud de Luis Díaz, pues dejó claro que el colombiano se encuentra bien y al parecer solo fue el golpe de rodilla con rodilla.

“Fue rodilla contra rodilla. Solo es un poco de dolor, no me preocupa, pero nunca se sabe. Lucho me dijo que sentía un poco de dolor (…) Lucho me dijo 'dolorcito', los fisioterapeutas no estaban demasiado preocupados, pero nunca se sabe y jugamos en tres días y nunca se sabe lo rápido que es la recuperación, así que hay que ver. No lo sé”, fueron las primeras palabras del entrenador sobre el estado de salud de Luis Díaz.

Además, explicó la razón por la que Luis Díaz tuvo que salir del terreno de juego, dejando claro que fue más por prevención que por cualquier otra cosa, teniendo en cuenta las muestras de dolor que tenía el atacante de la Selección Colombia dentro del terreno de juego.

“En realidad primero queríamos esperar si quizás Lucho tenía que salir, pero luego decidimos cambiar los tres cambios porque vimos cómo estaba Lucho y eso es lo que hicimos entonces”, agregó el entrenador del Liverpool, quien se mostró tranquilo por el estado de salud de Luis Díaz.

Luis Díaz, posible baja contra el Burnley

Ante la situación de Luis Díaz, todo parece indicar que el jugador de la Selección Colombia no sería tenido en cuenta para el compromiso contra el Burnley el próximo 26 de diciembre, puesto que a pesar de que Klopp aseguró que solo es dolor, el jugador debería tener algunos días de descanso, esto evitando alguna lesión peor.

Sin embargo, la última palabra la tendrá el departamento médico, quienes van a realizar los exámenes pertinentes al Luis Díaz y determinarán si el atacante estará disponible para Klopp en el próximo partido del Liverpool.