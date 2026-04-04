🔴Atlético de Madrid vs. Barcelona, fecha 30 de LaLiga: día, hora y canal para ver EN VIVO

El fútbol europeo se prepara para vivir uno de los partidos más atractivos del fin de semana cuando Atlético de Madrid reciba este sábado 4 de abril al Barcelona, en duelo correspondiente a la fecha 30 de LaLiga española. El compromiso, que se disputará en el Riyadh Air Metropolitano, concentra la atención mundial por el peso de ambos clubes y por la importancia que tiene en la lucha por el título y los puestos de privilegio en la tabla.

El conjunto azulgrana llega como líder sólido del campeonato con 73 puntos, atravesando un momento de gran confianza bajo la dirección de Hansi Flick. Barcelona no solo domina la clasificación, sino que además viene mostrando una versión contundente en ataque, con una producción goleadora que lo mantiene como el equipo más efectivo del torneo. En frente estará un Atlético que ocupa la cuarta posición con 57 unidades, obligado a hacerse fuerte en casa para no perder terreno en la pelea por asegurar puestos de Champions y, de paso, meter presión en la parte alta.

Un duelo con aroma a final en el Metropolitano

Más allá de la diferencia de puntos, el choque promete máxima intensidad por el estilo de ambos entrenadores. El equipo de Diego Simeone suele potenciarse en su estadio, donde ha mostrado una regularidad notable durante la temporada, mientras que Barcelona llega respaldado por una racha positiva que lo tiene como favorito en varios pronósticos previos.

Los antecedentes recientes también añaden un condimento especial, ya que el club catalán ha logrado imponerse en varios de los últimos cruces directos, aunque Atlético ha demostrado que en Madrid puede competir de igual a igual y convertir este tipo de encuentros en verdaderas batallas tácticas.

Hora y dónde ver el partidazo en Colombia

El compromiso entre colchoneros y blaugranas se jugará este sábado desde las 2:00 p. m. (hora colombiana), en uno de los horarios estelares del fin de semana para el público sudamericano. La transmisión para Colombia estará disponible a través de ESPN y Disney+, señal que llevará cada detalle de un duelo que podría marcar buena parte del desenlace de LaLiga.

Con el liderato en juego para Barcelona y la necesidad del Atlético de responder ante su gente, todo apunta a un choque vibrante, de alto nivel y con impacto directo en la recta decisiva del campeonato español.