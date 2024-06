VIDEO | Kylian Mbappé se rompió el tabique: preocupación en Francia y Real Madrid

Este lunes 17 de junio, Francia y Austria se citaron en el Merkur Spiel-Arena para disputar un partido correspondiente a la primera fecha del Grupo D de la Eurocopa 2024. Los dirigidos por Didier Deschamps no la pasaron bien en el estadio del Fortuna Düsseldorf 1895; sin embargo, se impusieron por 1-0 gracias a un insólito autogol de Maximilian Wöber. Los 'galos' tuvieron pocos motivos para celebrar, pues Kylian Mbappé sufrió un terrible golpe en su nariz.

Francia, dos veces campeona de este certamen de la UEFA (1984 y 2000), no tuvo el arranque que muchos esperaban y no pudo desplegar su juego contra la escuadra que dirige Ralf Rangnick. Mbappé, flamante fichaje del Real Madrid, no estuvo certero en la definición y desperdició oportunidades bastantes claras. Patrick Pentz, arquero que milita en Brøndby IF, estuvo seguro de principio a fin.

Los campeones del Mundial de Rusia 2018 protagonizaron las jugadas más claras del partido y, de tanto insistir, provocaron el error de Wöber. Al minuto 38', el exfutbolista del París Saint-Germain recibió un pase de Ousmane Dembélé, dribló a Phillipp Mwene y ejecutó un centro a media altura. Kevin Danso intentó desviar el peligro; sin embargo, le erró al balón. El defensor del Borussia Mönchengladbach hizo lo propio; no obstante, no le dio dirección a su cabezazo y la esférica terminó al fondo de la red.

Antoine Griezmann sufrió un corte en la frente

El de Mbappé no fue el único accidente de la noche en Düsseldorf. Al minuto 45', Wöber y Griezmann disputaron un balón en una de las bandas. El austríaco empujó a la estrella del Atlético de Madrid, quien terminó impactando una de las vallas publicitarias. Al pararse, el 'Principito' encaró a su rival, pues sufrió una corte en su frente.

Al 83', 'Kiki' le realizó un estupendo 'caño' a Konrad Laimer. El jugador de Bayern Múnich tumbó al francés y Gil Manzano sancionó falta. Griezmann se encargó del cobro y Mbappé sufrió un duro golpe contra el hombro de Danso. El jugador 'merengue' empezó a sangrar y en varias tomas se evidenció una potencial rotura de tabique. Olivier Giroud lo reemplazó en los últimos minutos.

Kylian Mbappé se rompió el tabique en la Eurocopa 2024: video