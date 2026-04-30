La Universidad de La Sabana hace historia y conquista la Consilium University Cup de golf

La historia del golf universitario en Colombia ya tiene un nuevo capítulo, y lleva el nombre de la Universidad de La Sabana. En el Club Campestre Guaymaral, en Bogotá, su equipo se alzó con la primera edición de la Consilium University Cup, un torneo que nació para transformar el deporte desde las aulas y que terminó consagrando una hazaña inolvidable.

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No fue un camino fácil. Frente a rivales de alto nivel como la Universidad de los Andes y el CESA, los jugadores de La Sabana demostraron que el talento va de la mano con la disciplina, la estrategia y, sobre todo, el corazón. Cada golpe, cada punto y cada duelo reflejaron la valentía de un equipo que nunca dejó de creer.

Más que un torneo, una nueva era

La Consilium University Cup reunió a 96 estudiantes de seis de las universidades más influyentes del país, en un formato inspirado en la Ryder Cup que exigió precisión, trabajo en equipo y fortaleza mental. Pero más allá de la competencia, este torneo representó el nacimiento de un circuito que busca impulsar el golf universitario en Colombia y formar atletas integrales.

En medio de ese escenario, La Sabana no solo levantó el trofeo: dejó una huella. Su triunfo es el reflejo de años de esfuerzo silencioso, de entrenamientos constantes y de una pasión que encontró en Guaymaral su momento más brillante.

Hoy, más que campeones, son símbolo de lo que puede lograr el deporte cuando se une con la educación. Hoy, La Sabana hizo historia.

Este torneo contó con el respaldo de marcas como Zeekr, Astara, TaylorMade y Adidas Golf, que le apostaron al crecimiento del golf universitario en el país.