Infantino despejó dudas sobre la presencia de Irán en el Mundial; Trump reaccionó

El panorama alrededor del Mundial de 2026 comienza a tomar forma en medio de un contexto internacional complejo. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, confirmó que la selección de Irán disputará sus partidos en territorio de Estados Unidos, tal como estaba previsto desde la planificación inicial del torneo.

El anuncio se realizó durante la apertura del Congreso de la FIFA, celebrado en Vancouver, donde se dieron cita delegados de más de 200 federaciones. En este escenario, marcado por múltiples retos organizativos y políticos, la participación del combinado iraní era uno de los temas que generaba mayor incertidumbre.

Un contexto político que rodea al torneo

La presencia de Irán en Estados Unidos había sido objeto de debate debido a la creciente tensión en Oriente Medio, especialmente tras los recientes episodios militares que han elevado la preocupación en la comunidad internacional. Este escenario llevó a que surgieran propuestas alternativas, como trasladar los partidos del equipo asiático a otros países anfitriones.

Sin embargo, Infantino fue enfático al reiterar la postura del organismo rector del fútbol, descartando cualquier modificación en la sede de los encuentros del conjunto iraní. Con esto, se busca mantener la estructura original del campeonato, que será organizado de manera conjunta por Estados Unidos, México y Canadá.

Respaldo político y desafíos organizativos

A la confirmación del dirigente se sumó la aprobación del presidente estadounidense, Donald Trump, quien dio luz verde a la participación de Irán en suelo norteamericano. Este respaldo reduce uno de los principales focos de tensión de cara al torneo.

El presidente Donald Trump dijo que está "OK" que Irán juegue sus partidos del Mundial de fútbol en Estados Unidos, luego de que el jefe de la FIFA, Gianni Infantino, reiteró que la selección iraní lo hará pese a la guerra en Oriente Medio.

"Bueno, si Gianni dijo eso, yo estoy OK", declaró Trump a la prensa en el Despacho Oval. "Yo digo déjenlos jugar".

Más allá de este tema, el Congreso de la FIFA también estuvo marcado por otros puntos sensibles. Entre ellos, los elevados costos asociados a la organización del Mundial más grande de la historia, así como las críticas por el aumento en los precios de las entradas.

Asimismo, persiste el debate sobre la situación de Rusia, cuya suspensión del fútbol internacional continúa vigente desde 2022, tras el conflicto con Ucrania. Este asunto podría ser revisado en los próximos meses.

En paralelo, organizaciones internacionales han solicitado garantías para los aficionados que viajarán al torneo, especialmente en lo relacionado con políticas migratorias en Estados Unidos. En este contexto, la FIFA enfrenta el reto de equilibrar la logística, la política y la seguridad en un evento que promete ser histórico tanto por su magnitud como por los desafíos que lo rodean.