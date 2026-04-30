CNE abre indagación preliminar contra el candidato Iván Cepeda

El Consejo Nacional Electoral abrió indagación preliminar contra el candidato presidencial Iván Cepeda.

Además, ordenó pruebas por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña a la consulta del Pacto Histórico llevada a cabo el pasado 26 de octubre de 2025.

La lupa sobre la campaña para la consulta

El punto de partida es el 15 de enero, cuando una persona radicó la solicitud de investigación por las presuntas irregularidades. Un día después, el senador Jota Pe Hernández interpuso una queja con argumentos similares relacionados con la financiación.

Al CNE llegaron otras solicitudes con el mismo propósito. Al parecer, a la campaña ingresaron aportes de Samat Publicidad S.A.S. por $609.399.000 y por parte del representante legal de la empresa, Javier Antonio Pérez Páez, por $116.151.000.

En ese orden de ideas, los denunciantes afirmaron que habría superado el 10 % del tope estipulado en la ley para la financiación privada. Asimismo, indicaron que Samat Publicidad aparece registrada como microempresa con un capital pagado de 20 millones de pesos e ingresos nulos.

Habría superado los topes

“No puede recaudar contribuciones o donaciones individuales superiores al 10 % del valor total de gastos que se pueden realizar en la respectiva campaña”, esto estipula la ley 1475 de 2011.

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El CNE le ordenó al Fondo Nacional de Financiación de Partidos que, en un lapso de 10 días, presente el reporte de ingresos y gastos de la campaña. También le decretó acciones a la Dirección de Gestión Electoral de la Registraduría y a Samat Publicidad.

La consulta del Pacto Histórico dejó como ganador a Cepeda, quien obtuvo el 64 %, superando a Carolina Corcho y Daniel Quintero. Después de eso, tuvo la intención de participar en las consultas del 8 de marzo.

Durante varias semanas, quedó la duda de saber si el candidato podría competir en la consulta del Frente por la Vida. Al final, el CNE decidió que no podía participar en dos consultas.