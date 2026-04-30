Platense se burló de Santa Fe con polémica imagen y generó controversia en redes

Platense sigue celebrando su victoria 2-1 ante Independiente Santa Fe en la Copa Libertadores y desató polémica tras publicar una imagen en redes sociales con tono burlón hacia el equipo colombiano.

El conjunto argentino no solo sumó tres puntos clave en casa, sino que también marcó distancia en la tabla del grupo, quedando a un paso de una clasificación histórica a los octavos de final. Sin embargo, la atención se trasladó fuera de la cancha luego de que el club difundiera una imagen con el mensaje “Bienvenidos al juego del Calamar”, lo que generó reacciones entre hinchas.

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En lo deportivo, Platense se impuso con goles de Tomás Nasif y Mateo Mendía en un partido que tuvo características de final. El equipo argentino mostró solidez, control del balón y efectividad en momentos clave para superar a Santa Fe.

El triunfo le permitió al club argentino sacar cuatro puntos de ventaja a falta de tres fechas, lo que lo deja en una posición favorable en la lucha por avanzar en el torneo continental.

¿Por qué Platense se burló de Santa Fe tras el partido?

La polémica surgió por una publicación en redes sociales del club argentino, en la que utilizó una frase alusiva a “el juego del Calamar”, interpretada como una referencia irónica tras la victoria.

Este tipo de mensajes son habituales en el fútbol sudamericano, donde las redes sociales se han convertido en un escenario adicional de competencia y provocación entre clubes.

Aunque para algunos aficionados se trata de una celebración normal, otros lo consideran un gesto innecesario tras un partido de alta tensión.

¿Cómo quedó Platense tras vencer a Santa Fe en Libertadores?

Con esta victoria, Platense alcanzó un resultado clave en su aspiración de clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores.

El equipo mostró superioridad en varios tramos del partido, especialmente en la segunda mitad, donde logró abrir el marcador con un cabezazo de Nasif y ampliar la ventaja con Mendía.

Santa Fe, por su parte, solo pudo descontar en los minutos finales, sin lograr cambiar el rumbo del encuentro.

El resultado deja a Platense con el control de su grupo y con la ilusión intacta de avanzar en el torneo, mientras Santa Fe queda obligado a reaccionar en las próximas jornadas.