No es Colombia: Ramón Jesurún sorprenda con su selección favorita a ganar la Copa América

El próximo 20 de junio, la Copa América dará su puntapié inicial en la lucha por conocer a una nueva selección campeona. Con el objetivo de llegar a tope, algunos equipos jugarán duelos amistosos, en el caso de Colombia, sus dos rivales serán Estados Unidos y Bolivia en la previa.

Ahora bien, de cara al torneo, varios referentes del fútbol sudamericano han dado sus favoritas a quedarse con la corona. El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, fue consultado sobre el torneo y lanzó quien será el campeón.

Jesurún dio su favorita a la Copa América

Para sorpresa de muchos, la favorita para Jesurún es la selección de Argentina, última que se coronó campeona en suelo brasileño de la mano de Messi.

"La favorita es el campeón actual del mundo que es Argentina, pero vamos con muchos deseos de pretender algo que fuera de casa no lo hemos obtenido, que es una Copa América", dijo en charla con los medios.

​"Argentina es un equipo tradicionalmente copero, la ha ganado muchas veces, al igual que Brasil, Uruguay. Será un honor para nosotros competir frente a ellos, ojalá de la mejor manera", agregó el dirigente.

La respuesta generó muchos comentarios en redes sociales, pues fue curioso que dejara por fuera a Colombia, una selección que ha venido con un gran nivel durante el último año de la mano de Néstor Lorenzo.

Ahora, Jesurún no fue ajeno al gran presente de los suyos y le dio la derecha a Lorenzo por haberlo traído. "Yo sí creo, no hay duda, no solo por los resultados obtenidos, sino porque somos testigos de su inmenso profesionalismo, su seriedad, su entrega, de él y todo su equipo, por el bien del fútbol colombiano".

¿Cuándo será el debut de Colombia en Copa América?

La Selección Colombia jugará el primer partido el próximo 24 de junio cuando se mida con su similar de Paraguay.

La Tricolor ya sabe lo que es enfrentar a los guaraníes pues en la última jornada de las eliminatorias sudamericanas, en el año 2023, los nuestros vencieron por la mínima diferencia en su visita a Asunción. El gol lo marcó Rafael Santos Borré.