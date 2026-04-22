Luis Díaz jugará una nueva final con Bayern Múnich: hora, fecha y rival en la Copa de Alemania

El fútbol alemán tendrá sabor colombiano en su gran definición. El Bayern Múnich, con el protagonismo de Luis Díaz, aseguró su lugar en la final de la Copa de Alemania tras imponerse 2-0 ante el Bayer Leverkusen en un partido clave.

El colombiano fue una de las figuras de la noche al marcar el segundo gol en el tiempo añadido (90+3), sellando así el paso del equipo bávaro al partido definitivo. El primer tanto llegó al minuto 22 por intermedio de Harry Kane, en un encuentro que dejó al Bayern como claro aspirante al título.

Bayern vuelve a una final tras cinco años

Con este resultado, el conjunto alemán regresa a la final del torneo luego de cinco años de ausencia, ya que no alcanzaba esta instancia desde la temporada 2019/2020. La Copa de Alemania, conocida oficialmente como DFB-Pokal, es uno de los torneos más importantes del país, solo por detrás de la Bundesliga en relevancia nacional.

Además del prestigio, el campeón obtiene un cupo a competiciones europeas, lo que aumenta la presión y la expectativa alrededor de este compromiso. Para Luis Díaz, esta será una nueva oportunidad de disputar un título en el fútbol europeo y seguir consolidando su protagonismo internacional.

Fecha, hora y posible rival en la final

La gran final de la Copa de Alemania 2025/2026 se disputará el sábado 23 de mayo en el histórico Estadio Olímpico de Berlín, sede habitual del encuentro desde 1985.

El rival del Bayern Múnich se definirá entre el Stuttgart y el Friburgo, equipos que se enfrentarán este jueves 23 de abril a la 1:45 p.m. (hora colombiana). De este duelo saldrá el último finalista que buscará quedarse con el trofeo.

La expectativa es alta, especialmente por el momento que vive Luis Díaz, quien llega en racha goleadora y como una de las piezas clave del equipo. Su presencia en la final no solo ilusiona a los aficionados del Bayern, sino también a todo un país que seguirá de cerca este importante partido.