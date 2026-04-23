CANAL RCN
Deportes

Celebración con muchos recuerdos: el festejo viral del gol de Fortaleza contra América

Andrés Arroyo protagonizó uno de los festejos más virales del fútbol colombiano frente al América de Cali.

Fantasma
Foto: Win Sports

Noticias RCN

abril 23 de 2026
07:21 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El fútbol colombiano volvió a demostrar que, además de goles y resultados, también es escenario de episodios que rápidamente se instalan en la conversación pública. En el más reciente compromiso entre Fortaleza y América de Cali en el estadio Nemesio Camacho El Campín, uno de los momentos más comentados no estuvo directamente ligado al marcador, sino a la celebración protagonizada por Andrés Arroyo, futbolista del conjunto capitalino.

El jugador anotó el gol del descuento para su equipo en un partido que terminaría 1-2 a favor del cuadro escarlata. Sin embargo, lo que vino después de su anotación captó toda la atención. Arroyo tomó su camiseta blanca, cubrió su rostro y realizó gestos simulando un fantasma, una acción que fue interpretada de inmediato por los aficionados del fútbol profesional colombiano como una alusión al recordado paso de América de Cali por la segunda división.

¡Para alquilar balcón! Así quedó la tabla de posiciones tras el triunfo del América
RELACIONADO

¡Para alquilar balcón! Así quedó la tabla de posiciones tras el triunfo del América

Una celebración cargada de simbolismo

La reacción en redes sociales no se hizo esperar. La imagen del jugador recreando el “fantasma de la B” se viralizó en cuestión de minutos, generando todo tipo de comentarios entre hinchas, analistas y seguidores del deporte. Para muchos, se trató de una provocación directa hacia América, teniendo en cuenta el contexto histórico del club vallecaucano, que permaneció durante cinco años en la segunda categoría antes de regresar a la máxima división.

El gesto de Arroyo también cobra un matiz adicional si se tiene en cuenta su origen futbolístico. El mediocampista es canterano del Deportivo Cali, histórico rival de América, lo que añade un componente emocional y simbólico a su celebración. Este tipo de acciones, aunque polémicas, suelen intensificar la rivalidad y alimentar el folclor propio del fútbol colombiano.

Luis Díaz jugará una nueva final con Bayern Múnich: hora, fecha y rival en la Copa de Alemania
RELACIONADO

Luis Díaz jugará una nueva final con Bayern Múnich: hora, fecha y rival en la Copa de Alemania

El resultado opacó la celebración

Pese a la repercusión mediática del festejo, lo cierto es que en el plano deportivo Fortaleza no logró capitalizar el impulso anímico del gol. América de Cali mantuvo la ventaja y se quedó con los tres puntos en condición de visitante, en un resultado clave para sus aspiraciones en la Liga BetPlay.

Dolido y desafiante: argentino lanzó amenaza tras el título de Colombia Sub-17
RELACIONADO

Dolido y desafiante: argentino lanzó amenaza tras el título de Colombia Sub-17

Así, la celebración de Arroyo quedó como una anécdota viral en medio de una jornada que, en términos competitivos, favoreció al equipo escarlata. El episodio reabre el debate sobre los límites de las celebraciones en el fútbol y el impacto que estas tienen tanto dentro como fuera de la cancha. Mientras tanto, las imágenes continúan circulando con fuerza en plataformas digitales, consolidándose como uno de los momentos más comentados del campeonato en las últimas semanas.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Liga BetPlay

¡Para alquilar balcón! Así quedó la tabla de posiciones tras el triunfo del América

Fútbol

Ricardo ‘Caballo’ Márquez rompió en llanto en partido en Costa Rica: video

Estadio Metropolitano

CONMEBOL inspeccionó el Metropolitano para la final de la Sudamericana: ¿Cómo le fue?

Otras Noticias

La casa de los famosos

ATENCIÓN: ¡Hubo fuertes sanciones en La Casa de los Famosos Colombia 2026!

El 'jefe' castigó a tres participantes en la última gala que se llevó a cabo.

Irán

Irán habría empezado a recibir dinero por peajes instalados en el estrecho de Ormuz

La República Islámica dijo que mantendrá el estrecho cerrado hasta que EE. UU. levante el bloqueo en su contra. Mientras, el Pentágono informó que retirar las minas instaladas en este paso podría tomar hasta seis meses.

Bogotá

Secretaría de Hacienda alerta sobre páginas fraudulentas para el “pago de impuestos” en Bogotá

Resultados lotería

Resultado loterías de Manizales, Valle y Meta del miércoles, 22 de abril de 2026

Enfermedades

Candidiasis y protectores íntimos: ginecólogo explica los posibles riesgos detrás de su uso constante