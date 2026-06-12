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¡Estados Unidos tiene contra las cuerdas a Paraguay y ya le gana 2-0! Vea el video del GOLAZO

Balogun aumentó la ventaja estadounidense al minuto 31.

Noticias RCN

junio 12 de 2026
08:38 p. m.
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Estados Unidos, en su debut mundialista, ha dominado a Paraguay desde el pitazo inicial y le está ganado 2-0.

Al minuto 6, tras una asociación entre Pulisc y McKennie, Damián Bobadilla terminó invocando el balón en su propia puerta.

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Además, en el minuto 31, Estados Unidos volvió a quebrar la defensa visitante por la banda izquierda y amplió la ventaja.

Así fue el golazo que significó el 2-0 de Estados Unidos vs. Paraguay, en el Mundial 2026

En el minuto 30, Robinson, el lateral izquierdo de Estados Unidos, se percató de que Pulisic le corrió a las espaldas de los defensas paraguayos y le filtró un pase preciso.

El jugador del Milán inició la carrera y, al ingresar al área, cruzó el balón para Balogun, que llegó sin marca por el centro.

Por lo tanto, el delantero del Mónaco definió de primera con su pie derecho y venció al arquero Orlando Gill.

Así está quedando el grupo D tras la victoria de Estados Unidos vs. Paraguay

Por ahora, sin que Australia y Turquía debuten, el grupo D del Mundial 2026 está así:

¡Primer autogol del Mundial 2026! Pierde 1-0 Paraguay vs. Estados Unidos: video
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  1. Estados Unidos: 3 puntos (+2).
  2. Turquía: 0 puntos.
  3. Australia: 0 puntos.
  4. Paraguay: 0 puntos (-2).
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