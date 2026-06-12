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¡Primer autogol del Mundial 2026! Pierde 1-0 Paraguay vs. Estados Unidos: video

El seleccionado anfitrión abrió el marcador al minuto 6.

Noticias RCN

junio 12 de 2026
08:13 p. m.
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La Selección de Estados Unidos, que está debutando en el Estadio Los Ángeles, enfrentando a Paraguay, se encuentra ganando 1-0.

El partido inició con ambos equipos buscando las áreas contrarias, pero, finalmente, los locales fueron los que pegaron primero.

🔴EN VIVO🔴 Estados Unidos 1-0 Paraguay, por Mundial 2026: ¡Gol del local!
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Y es que, en un intento por cruzar la pelota al centro del área, un jugador paraguayo la desvió y tuvo que ir a buscarla en su propia portería.

Así fue el gol con el que Estados Unidos le está ganado a Paraguay en el Mundial 2026

En el minuto 6, Pulisic inició un ataque por la banda izquierda, dejó en el camino a dos jugadores paraguayos, entró al área y buscó a McKennie.

Tras recibir el esférico, el volante punteó el balón para tratar de hacer un 'pase de la muerte', pero Bobadilla, el mediocampista paraguayo, se llevó el balón por delante y no pudo evitar que ingresara a su propio arco.

¿Cómo quedó el último partido que disputaron Estados Unidos y Paraguay?

Estados Unidos se vio frente a frente con Paraguay en noviembre de 2025.

Ese día, los estadounidenses obtuvieron la victoria con un marcador de 2-1.

Giovanni Reina abrió el marcador al minuto 4, pero Álex Arce lo igualó rápidamente al minuto 10.

Sin embargo, Omar Alderete, el defensor paraguayo, fue expulsado al minuto 45 y Estados Unidos volvió a tomar ventaja en la parte final.

El gol de la victoria fue anotado por Folarin Balogun, al minuto 71.

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