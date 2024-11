Las declaraciones de Edwin Cardona sobre el beso al escudo de Nacional: ¿Provocación o defensa propia?

El mediocampista de Atlético Nacional, Edwin Cardona, rompió el silencio en rueda de prensa luego del controvertido episodio que tuvo lugar durante el clásico paisa entre el ‘verde’ y el Deportivo Independiente Medellín.

Tras finalizar el empate 1-1 en el estadio Atanasio Girardot, Cardona protagonizó un gesto polémico cuando besó el escudo de Atlético Nacional, dirigiéndose hacia la hinchada rival del DIM en un acto que desató controversia.

La situación ocurrió en el segundo tiempo del clásico, cuando Cardona se disponía a cobrar un tiro de esquina frente a la hinchada visitante.

En ese momento, varios objetos fueron lanzados desde las gradas hacia el jugador de Atlético Nacional. A pesar de la agresión, Cardona reaccionó besando el escudo de su club apuntando a la hinchada de Medellín, lo que generó la rápida intervención de varios jugadores rivales, quienes no tardaron en recriminarle el gesto.

Cardona, al término del partido, no tardó en disculparse por lo sucedido, pero también defendió su reacción.

En sus declaraciones, el volante explicó que su actitud no fue con la intención de generar conflicto, sino como una forma de mostrar su amor por el club ‘verdolaga’. Sin embargo, también destacó que fue provocado por los objetos lanzados desde las gradas.

Antes de ir al tiro de esquina me tiraron de todo, me pegaron con muchas cosas y de eso nunca hablamos. Solamente hablamos del gesto que uno hace. Siento amor por esta camiseta, por este club y nunca me van a faltar al respeto mientras esté acá.

El mediocampista agregó que lo que ocurrió no fue un acto planeado, sino una respuesta al ambiente tenso y hostil que se vivió en ese momento del partido.

Cardona, quien se mostró visiblemente afectado por la situación, destacó que, en varias ocasiones, fue agredido verbalmente y con objetos de la tribuna mientras iba a ejecutar el tiro de esquina.

Solamente ven el gesto que uno hace, pero hay que tener prudencia y saber que con una moneda, con candela o lo que me tiraron a mí, me pudieron haber aporreado. Me tiraron cuchillos y todo. ¿Y ahí qué se hace? Si me hubieran pegado con eso, nadie dice nada. Uno incita a eso, pero debemos ser respetuosos.