¿Cuáles son las nóminas más caras del Mundial 2026 y en qué lugar está la Selección Colombia?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 iniciará este 11 de junio con 48 selecciones listas para enfrentarse en tres países diferentes de Norteamérica. La Selección Colombia regresó a la cita orbital tras no clasificar a Catar 2022 y busca ser una de las sorpresas.

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El equipo nacional, que llega como la subcampeona de América, tendrá que enfrentarse a países que tienen gran poderío entre sus convocados. Algunas de las nóminas superan los 1.000 millones de euros considerando el precio de cada uno de sus jugadores, por lo que no será una tarea fácil bordar la primera estrella en el escudo de Colombia.

Las plantillas más caras del Mundial 2026

1. Francia - 1.520 millones de euros.

Con jugadores como Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé o Michael Olise, el equipo francés es el gran favorito a quedarse con el título.

2. Inglaterra - 1.360 millones de euros.

Con Harry Kane como la gran figura y la consolidación de varios jóvenes como Jude Bellingham, Declan Rice y Bukayo Saka, Inglaterra también se consolida en este ítem.

3. España - 1.220 millones de euros.

Con Lamine Yamal consolidándose como el jugador más costoso de la actualidad y sumando a varios talentos jóvenes como Pau Cubarsí o Pedri, marcan serias diferencias.

4. Portugal - 1.010 millones de euros.

En otra época, Cristiano Ronaldo marcaba la diferencia, ahora los bicampeones de Champions con el PSG son los valiosos de la selección lusa: Vitinha, Joao Neves y Nuno Mendes.

5. Alemania - 947 millones de euros.

El equipo se mete en el top 5 gracias a jugadores jóvenes como Jamal Musiala y Florian Wirtz, quienes están valorados en más de 100 millones cada uno.

El top 10 lo completan:

6. Brasil - 923 millones de euros.

7. Países Bajos - 804 millones de euros.

8. Argentina - 800 millones de euros.

9. Noruega - 589 millones de euros.

10. Bélgica 547 millones de euros.

¿En qué posición está la Selección Colombia?

De acuerdo con Transfermarkt, la Selección Colombia se encuentra ubicada en el puesto 22 de los equipos nacionales más caros del mundo (23 si se cuenta a Italia que no clasificó) con un valor de 302 millones de euros.

El jugador más caro es Luis Díaz que está valorado en 70 millones de euros, seguido por Luis Suárez con 30 millones y Richard Ríos con 25 millones. Habrá que ver si después de la Copa del Mundo, alguno de los convocados se merece una revalorización.