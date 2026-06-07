Jugador de la Selección Colombia recibió 'patada criminal' y hubo preocupación: video

La Selección Colombia enfrentó este 7 de junio a Jordania, en San Diego, Estados Unidos.

El partido comenzó a las 6:00 de la tarde (hora de Colombia) y la 'tricolor' saltó al terreno de juego con su once de gala.

La primera opción clara de gol fue para Jordania, tras un remate de media distancia que se estrelló en uno de los palos del arco defendido por Camilo Vargas.

Sin embargo, posteriormente, la Selección Colombia comenzó a dominar la posesión y a intentar hacer daño con James Rodríguez, Luis Díaz y Jhon Arias como protagonistas.

En el minuto 41, James Rodríguez dejó en el camino a un par de jugadores rivales, habilitó a Jhon Arias y, tras ingresar al área, la figura del Palmeiras definió con su pie derecho y decretó el 1-0 parcial.

Además, en el minuto 55, Santiago Arias centró desde la banda derecha y Jhon Arias cabeceó en el área rival, envió el balón al fondo de la red y celebró el 2-0 definitivo.

No obstante, a pesar del resultado a favor, en el cierre del partido hubo un poco de preocupación tras una fuerte entrada con Jorge Carrascal que, incluso, fue sancionada con una tarjeta roja para Amer Jamous.

Así fue la 'patada criminal' que recibió Jorge Carrascal en el partido entre Colombia vs. Jordania

En el minuto 90, hubo un balón dividido en la mitad de la cancha y Jorge Carrascal fue a disputarlo.

Sin embargo, Amer Jamous, el mediocampista de Jordania, se barrió, pisó al '8' de la 'tricolor' en una zona delicada y lo dejó tendido en el césped.

Por lo tanto, tanto Juan Camilo Portilla como Juan Camilo Hernández fueron a recriminarle fuertemente lo sucedido.

No obstante, después de unos minutos, Jorge Carrascal pudo ponerse de pie y terminar el partido con normalidad.

¿Cuál es el grupo de la Selección Colombia en el Mundial 2026?

La Selección Colombia hace parte del grupo K de la Copa del Mundo y enfrentará a Uzbekistán, República del Congo y Portugal.

El calendario de la 'tricolor' en la fase de grupos es el siguiente: