Así quedó la Selección Colombia en el último ranking FIFA antes del Mundial de 2026

A pocos días del inicio del Mundial de 2026, las selecciones nacionales continúan ajustando detalles para afrontar la cita más importante del fútbol.

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En medio de la expectativa que genera el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, la FIFA actualizó su clasificación mundial y confirmó la posición de Colombia en el panorama internacional.

La Selección Colombia, dirigida por Néstor Lorenzo, se mantiene entre los mejores equipos del planeta y continúa siendo una de las representaciones sudamericanas más destacadas del momento. El más reciente escalafón ratificó la estabilidad del combinado nacional en la élite del fútbol mundial, gracias a los resultados obtenidos durante los últimos meses.

Colombia conserva su lugar entre las mejores selecciones del mundo

De acuerdo con la actualización del ranking FIFA, Colombia ocupa la casilla número 13 con un total de 1.695,99 puntos.

Esta ubicación le permite mantenerse por delante de varias selecciones históricas y consolidarse como uno de los equipos más competitivos de Sudamérica.

Entre los países de la región, la Tricolor aparece por detrás de Argentina, actual campeona del mundo, pero por encima de otras selecciones que también estarán en el Mundial.

México se ubica en el puesto 14 con 1.687,48 puntos, mientras que Uruguay aparece en la posición 17 con 1.673,07 unidades. Por su parte, Ecuador descendió hasta la casilla 24.

La permanencia de Colombia en el Top 15 refleja el trabajo realizado por el cuerpo técnico y una generación de futbolistas que ha logrado mantener un nivel competitivo tanto en las Eliminatorias como en los compromisos amistosos.

Argentina sigue liderando el ranking FIFA

En la parte alta de la clasificación, Argentina continúa como la mejor selección del mundo con 1.874,81 puntos. El equipo dirigido por Lionel Scaloni conserva el primer lugar pese a la presión de España, que ocupa la segunda posición con 1.873,01 unidades.

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El podio lo completa Francia con 1.869,43 puntos. Estas tres selecciones llegan al Mundial como algunas de las principales candidatas al título.

Con el torneo cada vez más cerca, el ranking FIFA ofrece una fotografía del momento que viven las selecciones. En el caso de Colombia, la posición 13 confirma que la Tricolor llegará a la Copa del Mundo como un rival capaz de competir frente a las potencias del fútbol internacional.