La Selección Colombia llega al Mundial con triunfo: victoria tranquila frente a Jordania

Este 7 de junio, la Selección Colombia se enfrentó a Jordania en San Diego, en un juego correspondiente al último amistoso de preparación del combinado nacional previo a lo que será el debut en la Copa Mundial de la FIFA.

El equipo de Néstor Lorenzo logró imponerse con un 2-0 en el marcador, sufriendo poco a nivel defensivo. Un doblete de Jhon Arias fue suficiente para concretar un nuevo triunfo colombiano, que se suma a la reciente victoria frente a Costa Rica en Bogotá.

¿Cómo fueron los goles de Colombia vs. Jordania?

El primer tanto colombiano fue obra de una jugada que se ensució en su construcción. Gustavo Puerta la descargó para James Rodríguez, el capitán logró filtrar un balón casi cayéndose para Jhon Arias, quien controló con dificultad, pero definió tranquilamente para el 1-0 parcial.

Se terminó la primera mitad y el técnico Lorenzo hizo algunos cambios en su nómina que funcionaron. En esta oportunidad, Santiago Arias llegó a la última línea, mandó un lindo centro al punto penal, donde apareció nuevamente Jhon Arias para marcar su doblete y el 2-0 definitivo en el marcador.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia?

El equipo nacional volverá a tener actividad el próximo miércoles 17 de junio, cuando se estrene en la Copa del Mundo frente a Uzbekistán en Ciudad de México. Posteriormente, se enfrentará a la República Democrática del Congo en Guadalajara y el cierre de la fase de grupos será ante Portugal en Miami.