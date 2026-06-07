¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia? ¡El siguiente partido ya es por el Mundial 2026!

Antes de su participación en el Mundial 2026, la Selección Colombia, con los 26 jugadores elegidos por Néstor Lorenzo, disputó dos amistosos y los ganó.

El primero fue en el estadio El Campín vs. Costa Rica, y el marcador final fue 3-1 a favor con anotaciones de Dávinson Sánchez, Luis Díaz y Luis Suárez.

Además, ya en territorio estadounidense, exactamente en San Diego, California, la 'amarilla' enfrentó a Jordania y la venció 2-0 con goles de Jhon Arias.

Ahora, a cuatro días de la inauguración del Mundial, ya terminaron los exámenes de preparación y la Selección Colombia deberá centrarse en potenciar sus fortalezas y corregir sus errores para encarar el certamen mundialista.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia tras el amistoso vs. Jordania?

El próximo partido de la Selección Colombia será el debut en la Copa del Mundo 2026.

Este encuentro está programado para el próximo 17 de junio, a las 9:00 de la noche, vs. Uzbekistán, en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.

Mientras tanto, Portugal y República Democrática del Congo, que son los otros dos rivales del grupo, jugarán el mismo día, pero a las 12:00 del mediodía y en el NRG Stadium de Houston.

¿Dónde ver EN VIVO el partido entre la Selección Colombia vs. Uzbekistán, por el Mundial 2026?

El partido de la Selección Colombia vs. Uzbekistán se transmitirá en vivo por la señal principal del Canal RCN.

La transmisión iniciará a las 7:00 de la noche, mientras que el balón rodará a las 9:00.

Además, para las personas que estén interesadas en seguir el encuentro desde los entornos digitales, también habrá transmisiones en vivo en el TikTok y el Youtube de Canal RCN.

Asimismo, tenga en cuenta que La Suplente estará reaccionando al partido en vivo en la cuenta de Youtube de Deportes RCN.