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¡Famosa colombiana ya es mamá por primera vez y reveló conmovedoras fotos!

La reconocida influencer confirmó la noticia en una emotiva publicación.

Foto: diseñado por Magnific.

Noticias RCN

junio 07 de 2026
07:16 p. m.
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En las últimas horas, una de las creadoras de contenido más reconocidas de Colombia reveló que dio a luz y se convirtió en mamá.

Se trata de Silvy Araujo, que es oriunda de Cartagena y en sus redes sociales comparte contenido relacionado con el gimnasio y las metas fitness.

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Silvy, junto a Felipe Hernández, su pareja, compartieron 13 fotos de uno de los momentos más felices de su vida y emocionaron a sus seguidores.

Así fue como Silvy Araujo anunció el nacimiento de su bebé

En un post de Instagram, Silvy Araujo mostró las primeras fotos de su hija y, además, también dejó ver el acompañamiento y la alegría de su pareja.

"Bienvenida, Olivia Hernández Araujo. Junio 5 de 2026", escribió la reconocida influencer en la publicación.

Además, Felipe Hernández no solo reposteó el post, sino que también reaccionó con emoticones de corazones y unas manos en posición de bendición.

Estas han sido las reacciones tras el nacimiento de la bebé de Silvy Araujo, la reconocida influencer colombiana

Hasta el momento, la publicación en la que Silvy Araujo confirmó el nacimiento de su bebé ya cuenta con más de 430.000 'likes' y 4.000 reposteos.

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Además, también tiene más de 14.000 comentarios, entre los que se destacan algunos como los siguientes:

"Felicitaciones", "bienvenida, Olivia", "los amo", "son lo más hermoso", "mucho amor y bendiciones para la familia", "qué emoción", "qué perfección", "ya comenzó mi novela favorita", "la bebé más esperada", "la mamá más especial y el papá más lindo", "qué hermosura", "Dios la bendiga", "amo esto", "qué belleza", "disfruten de la mejor etapa de la vida", "traerá paz y mucha armonía" y "este es el sentimiento más lindo del universo".

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