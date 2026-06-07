¿Por qué algunas personas recuerdan todos sus sueños y otras no recuerdan ninguno?

A muchas personas les ocurre que despiertan con una historia completa en la cabeza: recuerdan lugares, conversaciones, rostros e incluso emociones de un sueño vivido durante la noche. Otras, en cambio, sienten que nunca sueñan o que no pueden recordar absolutamente nada apenas abren los ojos.

Durante años, esta diferencia ha despertado curiosidad entre científicos y especialistas del sueño.

Ahora, una investigación publicada en la revista científica Communications Psychology analizó a más de 200 personas durante un período de cuatro años para entender qué factores influyen en la capacidad de recordar los sueños.

¿Realmente todos soñamos?

La respuesta corta es sí.

Los expertos explican que prácticamente todas las personas sueñan durante la noche, incluso aquellas que aseguran no hacerlo nunca.

Lo que cambia no es la capacidad de soñar, sino la capacidad de recordar lo que ocurrió mientras se dormía.

Según los investigadores, muchas personas olvidan los sueños pocos segundos después de despertar porque el cerebro no logra almacenar esa información de manera estable antes de volver a concentrarse en los estímulos del mundo real.

¿Quiénes recuerdan más sus sueños?

Uno de los hallazgos más llamativos del estudio fue que las personas que suelen dejar volar su imaginación o que pasan tiempo reflexionando sobre sus propios pensamientos tienen mayores probabilidades de recordar lo que soñaron.

Los investigadores también encontraron que quienes sienten curiosidad por el significado de los sueños o les prestan atención suelen recordarlos con más frecuencia.

En otras palabras, las personas más reflexivas y acostumbradas a observar su mundo interior parecen tener una ventaja cuando se trata de recuperar recuerdos de sus experiencias nocturnas.

¿La edad influye en la memoria de los sueños?

Sí. La investigación encontró que los adultos jóvenes suelen recordar más sueños que las personas de mayor edad.

Los científicos aclaran que esto no significa que los adultos mayores sueñen menos. Lo que ocurre es que, con el paso de los años, disminuye la facilidad para almacenar y recuperar algunos recuerdos, incluidos los relacionados con los sueños.

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Por eso, muchas personas sienten que soñaban más cuando eran jóvenes, aunque en realidad podrían estar soñando prácticamente la misma cantidad de veces.

¿Qué pasa con las personas que duermen profundo?

El estudio encontró que las personas que pasan más tiempo en fases de sueño profundo suelen recordar menos lo que soñaron.

Esto sucede porque durante esas etapas el cerebro se encuentra menos preparado para registrar recuerdos de las experiencias que ocurren mientras dormimos.

Por el contrario, quienes tienen períodos más prolongados de sueño ligero o pequeños despertares durante la noche tienen mayores posibilidades de recordar fragmentos o historias completas de sus sueños al día siguiente.

¿Por qué soñamos?

Aunque la ciencia todavía no tiene una respuesta definitiva, varias teorías apuntan a que los sueños podrían desempeñar funciones importantes relacionadas con la memoria, el procesamiento emocional y la resolución de problemas.

Algunos investigadores creen que los sueños ayudan al cerebro a organizar experiencias, procesar emociones complejas y ensayar posibles respuestas frente a situaciones difíciles de la vida cotidiana.

Por ahora, el mundo de los sueños sigue siendo uno de los mayores misterios de la neurociencia. Sin embargo, estudios recientes comienzan a revelar que aquello que ocurre mientras dormimos podría decir mucho más sobre nuestra mente de lo que imaginamos.