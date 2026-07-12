DT de Suiza explotó tras la eliminación ante Argentina: "Esa regla no la conocía"

La eliminación de Suiza frente a Argentina en los cuartos de final del Mundial 2026 dejó una de las mayores polémicas del torneo.

Más allá del resultado 3-1 en favor de la Albiceleste, la expulsión de Breel Embolo cambió el rumbo del partido y provocó la fuerte reacción del entrenador Murat Yakin, quien cuestionó la decisión arbitral y admitió que desconocía la norma aplicada por el VAR.

El delantero suizo vio la segunda tarjeta amarilla en el minuto 72, luego de que el videoarbitraje revisara una acción en la que inicialmente el juez había amonestado al argentino Leandro Paredes. Tras analizar las imágenes, el árbitro concluyó que Embolo simuló una falta y corrigió la sanción gracias a la regla conocida como "Mistaken Identity".

Murat Yakin criticó la expulsión de Breel Embolo

En la rueda de prensa posterior al compromiso, el seleccionador suizo no ocultó su frustración por la forma en que se resolvió la jugada.

"Estábamos dominando, pero esa tarjeta roja nos ha castigado. Es muy doloroso que nos hayan eliminado de esa manera, creo que no nos lo hemos merecido", afirmó.

Yakin también cuestionó la intervención del VAR y aseguró que la acción no justificaba una expulsión.

"El hecho de que el árbitro tomara esa decisión errónea y haya interferido es algo que no se entiende. Era una situación inocente, no era dañina, había que haber dejado que el balón siguiera rodando", expresó.

El técnico incluso sorprendió al reconocer que desconocía la normativa utilizada por el cuerpo arbitral.

"Yo esta regla no la conocía antes", señaló en referencia al protocolo de "Mistaken Identity", incorporado para corregir amonestaciones o expulsiones cuando el árbitro sanciona al jugador equivocado tras una revisión.

El DT de Suiza defendió a Embolo y felicitó a Argentina

Pese a la polémica, Murat Yakin evitó responsabilizar a Breel Embolo por la eliminación de Suiza y respaldó públicamente a su delantero.

"No le culpo en absoluto, sería absurdo, es un verdadero jugador de equipo. Está roto, no ha podido ayudar al equipo, le duele a él y a nosotros", comentó.

El entrenador reconoció que, tras quedarse con diez jugadores, el objetivo pasó a ser llegar a la definición por penales. Sin embargo, Argentina aprovechó la superioridad numérica y sentenció el partido en el tiempo extra para avanzar a las semifinales.

Aunque expresó su inconformidad con la decisión arbitral, Yakin descartó que exista un favorecimiento hacia la selección argentina. "Hemos tenido un partido justo y abierto. Ambos equipos han jugado al fútbol y, por desgracia, no hemos salido ganadores hoy", concluyó.