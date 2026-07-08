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¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia tras la eliminación en el Mundial 2026? ¡Atento!

La Selección Colombia obtuvo tres triunfos y dos empates en la Copa del Mundo.

Foto: AFP.

Nicolás Forero

julio 08 de 2026
05:01 p. m.
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La Selección Colombia soñaba con volver a llegar a los cuartos de final de una Copa del Mundo, pero no pudo superar a Suiza en la tanda de penaltis.

En el Estadio BC Place Vancouver, la 'tricolor' empató 0-0 con los suizos tras los 90 minutos y el alargue y, al igual que en Rusia 2018, definió su suerte desde los '12 pasos'.

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Sin embargo, la selección dirigida por Murat Yakin fue la que se impuso 4-3, avanzó a la siguiente ronda y enfrentará a Argentina en el Estadio Kansas City.

Mientras tanto, la Selección Colombia deberá definir si le renovará el contrato a Néstor Lorenzo y, además, también tendrá que coordinar sus próximos rivales para los amistosos que se disputarán tras el fin de la Copa del Mundo.

¿Cuándo será el próximo partido de la Selección Colombia tras la eliminación en el Mundial 2026?

La Selección Colombia, al mando de Néstor Lorenzo o de un nuevo cuerpo técnico, volverá a tener actividad a finales de septiembre de 2026.

Esto teniendo en cuenta que la próxima fecha FIFA está programada entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre.

Juan Camilo 'Cucho' Hernández rompió el silencio en las redes sociales tras el penal fallado: ¿qué dijo?

El 'Cucho' Hernández pateó el cuarto penalti vs. Suiza y el arquero Gregor Kobel se lo atajó.

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Tras ese desenlace, el delantero reapareció este 8 de julio en las redes sociales y escribió lo siguiente:

Poco que decir en estos momentos. Simplemente, gracias a Dios, a mi familia y a todas las personas que están conmigo en las buenas y, sobre todo, en las malas. Gracias, Colombia, por su amor y entrega hacia la selección. Intenté dar lo mejor de mí para devolverles ese cariño mostrado durante todo el Mundial. Volveremos a intentarlo. Volveré a intentarlo.

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