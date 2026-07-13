Paso a paso para buscar y reportar a perros y gatos desaparecidos en Bogotá

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) activó un sistema digital gratuito para ayudar a las familias bogotanas a encontrar a sus mascotas extraviadas.

La plataforma ‘Perros y gatos buscan su hogar’ ya registra decenas de casos de animales de compañía perdidos en la capital colombiana.

Durante la primera semana de julio de 2026, se publicó un listado significativo de animales perdidos en diferentes sectores de Bogotá. Las familias afectadas solicitan colaboración de la comunidad para localizar a sus mascotas.

La información recibida será autorizada específicamente para fines de divulgación, localización y eventual reunificación con los animales perdidos.

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¿Cómo reportar una mascota perdida en Bogotá?

Las personas a quienes se les haya extraviado a su perro o gato pueden reportarlo gratuitamente enviando información específica al correo animalesperdidos@animalesbog.gov.co, donde deberá adjuntar:

Una fotografía en buena resolución del animal

Datos completos que incluyan nombre, raza, edad y descripción física detallada, como tamaño, condiciones físicas especiales o necesidad de medicamentos específicos.

Información sobre las circunstancias del extravío: cómo ocurrió, lugar exacto, fecha y sitio donde fue visto por última vez.

Datos de contacto del propietario: número de celular, WhatsApp o correo electrónico para facilitar la comunicación en caso de que alguien identifique al animal.

¿Cómo buscar a una mascota desaparecida en Bogotá?

Acceder al portal: https://www.animalesbog.gov.co/wpyba/animalesperdidos/

Al ingresar encontrará el perfil de los animales reportados y los números de contacto para ubicarlos.

El IDPYBA invita a revisar constantemente el portal y compartir la información en redes sociales para ampliar el alcance de búsqueda.

El instituto señaló que no es responsable de la veracidad de la información suministrada por la ciudadanía. No realiza gestiones directas de contacto con los titulares de los datos, ni verificará su procedencia.