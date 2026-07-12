Uruguay ya tendría nuevo DT tras la salida de Bielsa: un histórico de la 'celeste' asumiría el cargo

La selección de Uruguay estaría muy cerca de iniciar un nuevo ciclo en su banquillo. Tras la eliminación en la fase de grupos del Mundial 2026 y el final de la etapa de Marcelo Bielsa, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) tendría decidido apostar por uno de los máximos ídolos de la Celeste: Diego Forlán.

Aunque el nombramiento aún no ha sido oficializado por la AUF, el presidente del organismo, Ignacio Alonso, confirmó que las conversaciones están muy avanzadas y que solo restan algunos detalles para cerrar el acuerdo.

Diego Forlán, el elegido para reemplazar a Marcelo Bielsa

El ciclo de Marcelo Bielsa llegó a su fin luego de un Mundial para el olvido. Uruguay quedó eliminado en la fase de grupos sin conseguir una sola victoria, un hecho que no ocurría desde Corea y Japón 2002 y que precipitó la salida del entrenador argentino.

En ese contexto, la AUF optó por un cambio de rumbo y eligió a Diego Forlán para encabezar la reconstrucción de la selección. El exdelantero asumiría de manera interina hasta marzo de 2027 y, además, tendría a su cargo la selección Sub-20, que disputará el Sudamericano de enero de 2027.

Ignacio Alonso explicó el estado de las negociaciones en una entrevista con Teledoce.

"Si se llega a un acuerdo con Diego Forlán en las próximas horas, será el entrenador de la selección Sub-20 y de los próximos partidos amistosos. Está entusiasmado, aunque aún quedan algunos puntos por concretar".

La AUF espera oficializar el acuerdo en las próximas horas

Forlán iniciará, si se concreta el acuerdo, el mayor desafío de su carrera como entrenador. Hasta ahora ha dirigido a Peñarol y Atenas de San Carlos, pero nunca ha estado al frente de una selección absoluta.

RELACIONADO Cabo Verde logró histórico resultado ante Uruguay y la puso contra las cuerdas en el Mundial de 2026

La decisión también representa una apuesta por un referente histórico del fútbol uruguayo. El exgoleador disputó 112 partidos con la Celeste, anotó 36 goles, conquistó la Copa América de 2011 y fue elegido Balón de Oro del Mundial de Sudáfrica 2010.

Por ahora, la AUF no ha emitido un comunicado oficial confirmando el nombramiento. Sin embargo, las declaraciones de Ignacio Alonso indican que el acuerdo está encaminado y que la oficialización podría producirse en las próximas horas.