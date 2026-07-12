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James Rodríguez caería bien parado tras el Mundial: histórico club europeo lo evalúa de cerca

James Rodríguez podría volver al fútbol europeo tras el Mundial 2026. Un histórico club italiano evalúa de cerca su fichaje como agente libre.

James Rodríguez caería bien parado tras el Mundial: histórico club europeo lo evalúa de cerca

Noticias RCN

julio 12 de 2026
07:50 p. m.
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Aunque el Mundial 2026 no dejó el rendimiento esperado de James Rodríguez con la Selección Colombia, el capitán de la 'tricolor' podría recibir una nueva oportunidad en el fútbol europeo.

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El mediocampista, que actualmente se encuentra como agente libre tras su breve paso por el Minnesota United de la MLS, volvió a aparecer en la órbita de un reconocido equipo de la Serie A de Italia.

Pese a las críticas que recibió por su actuación en la Copa del Mundo, el colombiano continúa despertando interés en el mercado de fichajes gracias a su experiencia y calidad técnica.

Lazio analiza el fichaje de James Rodríguez

En las últimas horas, el periodista italiano Rudy Galetti, especializado en el mercado de fichajes, reveló que la Lazio tiene en carpeta al colombiano como una de las alternativas para reforzar su frente de ataque.

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A través de su cuenta de X, el comunicador aseguró que el club italiano está siguiendo de cerca la situación del volante, aunque por ahora no existe una oferta formal.

"Lazio está evaluando a James Rodríguez, mientras buscan fortalecer sus opciones ofensivas. El capitán de Colombia, que es agente libre tras su paso por el Minnesota United, impresionó en la Copa del Mundo y está entre los perfiles que actualmente está monitoreando el club italiano", publicó Galetti.

No es la primera vez que el conjunto romano se interesa por el futbolista. Tras la Copa América de 2024 también surgieron versiones sobre un posible acercamiento, aunque la operación no avanzó por razones económicas.

James busca un nuevo destino tras quedar libre

El presente de James Rodríguez genera incertidumbre. Después de disputar apenas seis partidos con el Minnesota United, donde acumuló 194 minutos, registró dos asistencias y no marcó goles, el colombiano terminó su vínculo con el club estadounidense.

Con la Selección Colombia tampoco logró destacar en el Mundial 2026. Fue titular en los cinco partidos dirigidos por Néstor Lorenzo, pero su aporte ofensivo fue discreto y recibió cuestionamientos por su rendimiento físico y la poca incidencia en ataque.

Aun así, su experiencia internacional y su trayectoria en clubes como Real Madrid, Bayern Múnich y Everton mantienen vigente su nombre en Europa. Por ahora, la Lazio solo lo evalúa como una opción de mercado, mientras define los refuerzos con los que afrontará la próxima temporada en la Serie A.

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