Falleció la icónica cantante y actriz Dolly Parton a sus 80 años: este es su legado

Dolly Parton, una de las figuras más reconocidas de la música country, falleció este martes 25 de agosto a los 80 años, de acuerdo a lo que informó su familia por medio de un comunicado.

La cantante, compositora y actriz construyó durante casi seis décadas una trayectoria marcada por sus canciones, su personalidad y una capacidad empresarial que la convirtió en una de las artistas femeninas más populares de todos los tiempos.

En mayo de este año, la artista había cancelado su residencia en Las Vegas debido a complicaciones de salud. Parton dijo que sus sistemas inmunológico y digestivo habían tenido "mucho trabajo durante los últimos tres años".

El legado de Dolly Parton en su carrera

El impacto de Dolly Parton no se limitó a la música country. Su imagen, caracterizada por sus llamativos peinados rubios y sus extravagantes trajes, también hizo parte de una personalidad pública que logró ganarse el cariño de estadounidenses de distintos orígenes.

Su carrera artística se extendió además a la televisión y al cine. Parton presentó un programa de variedades, protagonizó películas y desarrolló Dollywood, un parque temático que se convirtió en un popular lugar turístico de Tennessee, su estado natal.

La relación de Parton con la música comenzó cuando apenas tenía unos seis años. A esa edad compuso su primera canción, "Little Tiny Tasseltop", inspirada en una muñeca de mazorca de maíz con pelo de seda de maíz. Su madre conservó aquella primera composición en una caja de zapatos, un recuerdo que la artista evocó décadas después al explicar la importancia que tenía para ella aquella muñeca y la escritura.

A partir de entonces, Parton nunca dejó de hacer música. Su repertorio incluyó canciones que se convirtieron en clásicos, entre ellas "Coat of Many Colors", "Jolene" y "I Will Always Love You". A lo largo de su carrera vendió más de 100 millones de discos y obtuvo 11 premios Grammy, incluido un reconocimiento a su trayectoria.

¿Qué obras sociales y filantrópicas dejó Dolly Parton?

Durante la pandemia de COVID-19, en 2020, donó un millón de dólares para la investigación de vacunas en la Universidad de Vanderbilt. La contribución la convirtió en una de las primeras patrocinadoras del desarrollo de la vacuna de Moderna.

Parton también impulsó un programa de alfabetización dirigido a niños en edad preescolar en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia e Irlanda. Además, concedió becas a estudiantes de secundaria del condado de Tennessee donde nació, reforzando una faceta de su trayectoria que trascendió la industria musical.