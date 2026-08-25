¿Perderá el pago de horas extras por nueva medida? Aclaran la verdad sobre los cambios

Ante la reciente ola de comentarios que generó incertidumbre y alarma entre miles de trabajadores en Colombia, la Federación Colombiana de Empresas de Vigilancia y Seguridad Privada (Fedeseguridad) emitió un comunicado categórico para tranquilizar a los empleados del sector laboral.

La agremiación confirmó que las empresas continuarán liquidando y pagando con normalidad las horas extras, los recargos nocturnos, los dominicales y todas las demás prestaciones fijadas por la legislación colombiana.

La confusión masiva surgió tras la expedición de la Resolución 2708 de 2026 por parte del Ministerio del Trabajo. Mediante esta decisión administrativa, el Gobierno nacional procedió a la derogación y depuración formal de 11 circulares emitidas entre septiembre de 2025 y julio de 2026.

La cartera laboral argumentó que estas directrices administrativas contenían errores de técnica normativa, falta de claridad o excedían las competencias al intentar crear obligaciones o procedimientos que no contaban con un sustento legal claro.

¿Qué pasará con las horas extras? Aclaran la verdad

Entre los documentos derogados por el Ministerio se encontraba la Circular 0040, la cual ofrecía interpretaciones sobre la jornada laboral, el trabajo suplementario y el registro de horas extras enfocado en la vigilancia y la seguridad privada.

A raíz del retiro de dicho texto, comenzaron a circular documentos apócrifos y versiones falsas en redes sociales donde se afirmaba falsamente que las compañías de este gremio quedarían eximidas de cancelar los recargos y el tiempo suplementario a sus trabajadores.

Raquel Garavito Chapaval, presidenta de Fedeseguridad, desmintió categóricamente estas versiones al recordar los principios fundamentales del derecho laboral en el país.

El gremio enfatizó que una circular administrativa expedida por un ministerio es una norma orientadora de menor jerarquía y, por lo tanto, no posee el alcance jurídico ni la facultad de crear, modificar o suprimir los derechos fundamentales consagrados en normas superiores como el Código Sustantivo del Trabajo, leyes aprobadas por el Congreso de la República o decisiones jurisprudenciales.

En consecuencia, el fin de la vigencia de la Circular 0040 no suspende ni altera la obligación que tienen los empleadores de registrar, calcular y remunerar cada hora trabajada en jornada nocturna, festiva o suplementaria.

Fedeseguridad reiteró el compromiso de sus empresas afiliadas con la dignificación y el cumplimiento de las condiciones laborales de sus guardias y personal operativo.

Asimismo, hizo un llamado de tranquilidad tanto a la ciudadanía como a los trabajadores, instando a la comunidad a verificar minuciosamente la autenticidad de los documentos antes de difundir versiones falsas o infundadas que atenten contra la estabilidad y el clima de trabajo.