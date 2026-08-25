Miami Heat anuncia a Klay Thompson: ¿La pieza que faltaba para ser candidato al anillo?

El mercado de pases de la NBA sigue agitándose. Los medios de comunicación norteamericanos habían anticipado que el histórico Klay Thompson iba a tomar sus maletas para reforzar a Miami Heat.

Fue en la tarde del lunes 24 de agosto cuando por medio de las redes sociales, la franquicia de Orlando confirmó la llegada de Thompson, destacando que él es uno de los jugadores en la historia que ha logrado más de 500 triples en los playoffs.

¿Cuántos anillos ha ganado Thompson?

A sus 36 años y en el ocaso de su carrera, el escolta cuenta con cuatro títulos de la NBA conquistados en aquel histórico plantel de Golden State Warriors que dominó en gran parte del segundo tramo de la década de los 2010.

Las últimas dos temporadas las había pasado con los colores de Dallas Mavericks. Por medio de un comunicado, la franquicia agradeció su entrega y recalcó que fue uno de los grandes jugadores que supieron vestir sus colores.

Si bien aún le quedaba un año de contrato, Thompson aseguró que tenía deseos de volver a salir campeón, por lo cual vio la necesidad de un traspaso en este mercado de pases que ha tenido como protagonistas a otros veteranos.

El tridente de ensueño en Miami

Lo cierto es que él se ha vuelto uno de los mejores tiradores en el certamen y no por nada obtuvo en 2018 el récord de triples, 14 siendo exactos en 2018 con Warriors.

Thompson llega a una franquicia que sin duda es candidata para conseguir el ansiado anillo. En este mercado también se quedó con uno de los jugadores más preciados, el griego Giannis Antetokoumpo, proveniente de Milwaukee Bucks. Formará un tridente con Giannis en la delantera y Bam Adebayo de pivote.

Otros movimientos clave de cara a la temporada 2026-27 han sido: LeBron James, de Lakers a Philadelphia 76ers; Jaylen Brown, de Boston Celtics a Philadelphia 76ers; LaMelo Ball, de Charlotte Hornets a Minnesota Timberwolves y el retiro de Russell Westbrook.