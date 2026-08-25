CANAL RCN
Deportes

Miami Heat anuncia a Klay Thompson: ¿La pieza que faltaba para ser candidato al anillo?

Causa expectativa el tridente que formará con Giannis y Adebayo.

Klay Thompson.
Klay Thompson. Foto: AFP.

Nicolás Martínez Sánchez

agosto 25 de 2026
11:33 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El mercado de pases de la NBA sigue agitándose. Los medios de comunicación norteamericanos habían anticipado que el histórico Klay Thompson iba a tomar sus maletas para reforzar a Miami Heat.

¡Inesperado anuncio en la NBA! Leyenda se retira tras casi dos décadas en la élite
RELACIONADO

¡Inesperado anuncio en la NBA! Leyenda se retira tras casi dos décadas en la élite

Fue en la tarde del lunes 24 de agosto cuando por medio de las redes sociales, la franquicia de Orlando confirmó la llegada de Thompson, destacando que él es uno de los jugadores en la historia que ha logrado más de 500 triples en los playoffs.

¿Cuántos anillos ha ganado Thompson?

A sus 36 años y en el ocaso de su carrera, el escolta cuenta con cuatro títulos de la NBA conquistados en aquel histórico plantel de Golden State Warriors que dominó en gran parte del segundo tramo de la década de los 2010.

Las últimas dos temporadas las había pasado con los colores de Dallas Mavericks. Por medio de un comunicado, la franquicia agradeció su entrega y recalcó que fue uno de los grandes jugadores que supieron vestir sus colores.

Si bien aún le quedaba un año de contrato, Thompson aseguró que tenía deseos de volver a salir campeón, por lo cual vio la necesidad de un traspaso en este mercado de pases que ha tenido como protagonistas a otros veteranos.

El tridente de ensueño en Miami

Lo cierto es que él se ha vuelto uno de los mejores tiradores en el certamen y no por nada obtuvo en 2018 el récord de triples, 14 siendo exactos en 2018 con Warriors.

¡Bombazo en la NBA! LeBron James firmará con nuevo equipo y jugará por otro anillo
RELACIONADO

¡Bombazo en la NBA! LeBron James firmará con nuevo equipo y jugará por otro anillo

Thompson llega a una franquicia que sin duda es candidata para conseguir el ansiado anillo. En este mercado también se quedó con uno de los jugadores más preciados, el griego Giannis Antetokoumpo, proveniente de Milwaukee Bucks. Formará un tridente con Giannis en la delantera y Bam Adebayo de pivote.

Otros movimientos clave de cara a la temporada 2026-27 han sido: LeBron James, de Lakers a Philadelphia 76ers; Jaylen Brown, de Boston Celtics a Philadelphia 76ers; LaMelo Ball, de Charlotte Hornets a Minnesota Timberwolves y el retiro de Russell Westbrook.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Copa BetPlay

Dimayor confirmó la programación para los octavos de final de la Copa BetPlay: a partido único

Ciclismo

Tadej Pogačar dio golpe sobre la mesa en la etapa 4 de la Vuelta a España y generó remezón en la general: así quedó

Richard Ríos

¿Richard Ríos se va de Benfica? Estos son los clubes que quieren al colombiano

Otras Noticias

Temblor en Colombia

¿Quiénes son Los Bárbaros? los voluntarios del Chocó que descargan un camión en veinte minutos

Aunque no tenían experiencia alguna, decidieron presentarse en cada punto al que llegaran camiones, para organizar la ayuda y permitir que llegue, cuanto antes, a quien más lo necesita.

Comercio

Nueva modalidad de pago entre Colombia y Venezuela: promete reducir tiempos

La reactivación comercial entre Colombia y Venezuela impulsa nuevas soluciones para agilizar los pagos empresariales.

Visa

Gobierno Trump tendría en sus planes revocar hasta 200.000 visas: este sería el motivo

Invima

Invima retiró del mercado línea de productos para el cabello promocionados por famosa 'influencer'

Horóscopo

Horóscopo de hoy, martes 25 de agosto: cambios que pueden sorprender