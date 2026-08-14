Bomba en Italia: Jhon Lucumí da el salto a gigante de la Serie A por 20 millones de euros

El mercado de pases del fútbol europeo ha dado el golpe con una de las transferencias más esperadas por la afición colombiana. El defensor central Jhon Janer Lucumí ha cerrado oficialmente su vinculación a la Juventus de Turín, marcando el salto más importante en su carrera profesional tras consolidarse como uno de los zagueros más solventes y destacados de la Serie A de Italia.

Tras varias semanas de intensas negociaciones entre ambas directivas, el conjunto bianconero logró llegar a un acuerdo verbal definitivo con el Bologna FC por una cifra cercana a los 20 millones de euros fijos más variables por objetivos alcanzados.

A pesar de que el club de Bolonia aspiraba inicialmente a recibir una suma superior, la firme intención del defensor caleño de vestir la camiseta juventina resultó determinante para destrabar la operación.

El defensor de 28 años firmará un contrato de larga duración que lo vinculará a la institución turinesa hasta junio de 2031, percibiendo un salario aproximado de 2,5 millones de euros anuales. Lucumí arribará a Turín en las próximas horas para someterse a los exámenes médicos de rigor y formalizar su firma ante los medios oficiales del club.

Esta ha sido la trayectoria de Jhon Lucumí

El crecimiento deportivo de Jhon Lucumí ha sido constante y disciplinado. Formado en la cantera del Deportivo Cali, dio el salto al balompié europeo al ser fichado por el Genk de Bélgica, donde rápidamente demostró su potencia física, buen juego aéreo y destacada salida limpia con el balón. En 2022 recaló en la Serie A para defender los colores del Bologna, equipo donde disputó campañas memorables que llevaron al club a puestos de clasificación europea.

A nivel de selección, Lucumí se ha establecido como un pilar inamovible en la zaga de la Selección Colombia. Su destacado rendimiento en la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde fue titular en compromisos clave de la fase de grupos y de la fase de eliminación directa, catapultó aún más su cotización en el mercado internacional.

Con este traspaso, Jhon Lucumí se convertirá en el tercer futbolista colombiano en la historia en vestir la camiseta del primer equipo de la Juventus en partidos oficiales. Sigue así los pasos de: