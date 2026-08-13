Policía de Sao Paulo recuperó grabados de Henri Matisse

En un operativo realizado este jueves en la ciudad de Sao Bernardo do Campo, la Policía del estado de Sao Paulo recuperó ocho obras del artista francés Henri Matisse, avaluadas en unos 200.000 dólares.

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Los grabados pertenecen al libro ilustrado Jazz, publicado en Francia en 1947, del cual existen 250 ejemplares firmados según la casa de subastas Christie's.

Las piezas estaban en poder de un hombre armado que, según las autoridades, las guardaba para el autor intelectual del robo ocurrido en diciembre de 2025 en la Biblioteca Mário de Andrade, en el centro de Sao Paulo. El sujeto fue detenido en el lugar.

Operativo y antecedentes del caso

La policía informó que el operativo se llevó a cabo en una vivienda de Sao Bernardo do Campo, cerca de la capital paulista. El autor intelectual del crimen ya había sido capturado en abril por autoridades de Rio de Janeiro, mientras que una mujer vinculada al robo también permanece detenida.

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“El grupo actuaba de forma estructurada, con planificación previa y división de tareas para la sustracción, receptación y posterior inserción del patrimonio cultural en el mercado clandestino”, señaló la Policía de Sao Paulo en un comunicado.

Robo en la Biblioteca Mário de Andrade

El 7 de diciembre de 2025, dos hombres armados irrumpieron en la Biblioteca Mário de Andrade y se llevaron los grabados de Matisse junto con cinco ilustraciones del pintor modernista brasileño Cándido Portinari, que aún no han sido halladas.

Uno de los sospechosos fue arrestado al día siguiente gracias al sistema de reconocimiento facial de la ciudad. Con la recuperación de las obras de Matisse, las autoridades esperan avanzar en la localización de las piezas restantes sustraídas durante el asalto.