Luis Suárez podría dar el salto a un gigante del fútbol: Fabrizio Romano lo informó

Luis Javier Suárez se convirtió en la esperanza de gol de la Selección Colombia en el Mundial de 2026 tras su gran temporada con el Sporting de Lisboa en el fútbol de Portugal. Sin embargo, su actuación no fue la esperada y terminó en el blanco de las críticas.

A pesar de que no destacó en la Copa del Mundo, el delantero sigue siendo atractivo en el mercado de pases del fútbol europeo, pues fueron 38 goles y 9 asistencias en 52 partidos disputados, lo que despertó rumores sobre su futuro.

Luis Javier Suárez es opción del FC Barcelona

Fabrizio Romano, el periodista más reconocido a nivel mundial en cuanto al mercado de fichajes, reveló que el delantero samario es opción para el FC Barcelona si el equipo finalmente no logra concretar el fichaje del argentino Julián Álvarez en Atlético de Madrid.

El comunicador italiano indicó que el equipo va a considerar opciones a partir de la próxima semana si no lograr cerrar un acuerdo por su opción principal. Suárez aparece entre la lista de candidatos, pero saben que no es una opción sencilla por la postura del Sporting.

¿Luis Suárez saldrá del Sporting?

Las directivas del cuadro portugués dejaron claro que tienen a Suárez en sus planes para esta temporada, por lo que si un club lo quiere en esta ventana de transferencias, tendrán que pagar los 80 millones de euros que cuesta su cláusula de rescisión.

80 millones de euros, ni un céntimo menos.

El diario AS indicó que en el Barcelona consideran que el colombiano tiene un valor de mercado de unos 30 millones de euros, por lo que habría que ver si prospera una negociación entre clubes en caso de que finalmente se decanten por él.