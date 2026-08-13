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América de Cali podría mudarse a Bogotá por afectaciones al estadio Pascual Guerrero

El presidente de la Dimayor informó que América de Cali podría cambiar de ciudad temporalmente tras el terremoto de 7,4 que afectó la infraestructura del estadio.

Estadio Pascual Guerrero América de Cali
FOTO: América de Cali

Ángel Ballén

agosto 13 de 2026
07:01 p. m.
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El terremoto que afectó a gran parte del territorio nacional el pasado 10 de agosto, podría dejar consecuencias directas para varios clubes del fútbol colombiano que tendrían que cambiar su localía, pues los estadios donde ofician como locales no están disponibles.

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Así lo confirmó Carlos Mario Zuluaga, presidente de la Dimayor, en diálogo con La FM de RCN Radio. Comentó que los estadios de Cali, Pereira y Manizales tienen afectaciones directas a nivel de infraestructura, lo que impediría seguir jugando en estos escenario deportivos.

¿América dejará de jugar en Cali?

De acuerdo con Zuluaga, el estadio Pascual Guerrero tiene que ser sometido a serias evaluaciones de infraestructura para determinar si puede haber fútbol o no. Sin embargo, dejó claro que es el panorama más preocupante y ya se planteó una alternativa.

El Pascual Guerrero es el estadio que más alertas nos genera, es necesario un examen profundo de la estructura. Se está pensando con América la posibilidad que pueda jugar algunos partidos aquí en Bogotá.

El panorama de Pereira y Manizales

Desde la Secretaría del Deporte de Manizales tomaron la decisión de no permitir eventos en el estadio Palogrande durante el mes de agosto, situación que ya evaluó la Dimayor y estarían programando los partidos a partir de septiembre.

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En cuanto a Pereira, se revelaron serias afectaciones a la infraestructura, por lo que se tendrá que evaluar si se habilita la plaza, considerando que se encontraba en remodelación. De entrada, se desconoce cuándo volvería el fútbol a la capital risaraldense, pues desde hace meses Deportivo Pereira jugaba como local en Yopal, Casanare.

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