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Encontraron sin vida a Isabella, la última trilliza de la familia Saavedra en Cali

De los cinco integrantes de la familia Saavedra, Ana María es la única sobreviviente tras el terremoto.

Mañana Express

agosto 14 de 2026
06:50 a. m.
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En las últimas horas, fue hallado el cuerpo de Isabella Saavedra, una de las trillizas víctimas en Cali producto del terremoto del 10 de agosto.

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La familia Saavedra estaba conformada por Jairo, Vicky, Ana María, Isabella y Sofía. Horas antes del sismo, estaban de celebración. Un amigo de Jairo contó que él le había hablado acerca de su funeral, conversación que terminó siendo una premonición.

Ana María es la única sobreviviente

“Jamás me imaginé que ese momento iba a ser solo un par de horas”, afirmó. Ana María fue la única sobreviviente, aunque se mantenía la fe de encontrar con vida a Isabella.

Diana Espinosa, familiar de los Saavedra, expresó lo siguiente en sus redes sociales: “Se derrumbó su mundo y yo solamente sé que Vicky y Jairo como papás están desde el cielo pidiéndonos ayuda. Porque ellos han hecho todo, hicieron todo lo que era posible e imposible por esos tres niños”.

Fue el jueves 13 de agosto cuando Espinosa informó que se había hallado el cuerpo sin vida de Isabella. “Hasta el último momento mantuvimos la esperanza (…) Hoy esa esperanza se convierte en un dolor imposible de explicar”, informó.

El agradecimiento de los allegados

Ahora todas nuestras fuerzas están puestas en Ana María, quien sobrevivió a esta tragedia y hoy enfrenta la pérdida de sus padres, sus dos hermanas y su tío. No vamos a dejarla sola.

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Espinosa agradeció los mensajes y oraciones que la ciudadanía le ha brindado a la joven en este momento: “Seguimos unidos por ella, por su recuperación y por ayudarla a reconstruir su vida después de haberlo perdido prácticamente todo”.

Carlos Saavedra, tío de las trillizas, contó cómo fue el momento posterior al sismo, especialmente cuando rescataron a Ana María. Ella gritó, lo cual permitió que las autoridades y vecinos adelantaran la búsqueda.

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