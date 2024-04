En video: Luis Díaz no se ‘arrugó’ e insultó de manera particular a Maguire

Liverpool y Manchester United vivieron un vibrante clásico inglés este domingo en Old Trafford, juego que finalizó con empate a dos goles y el colombiano Luis Díaz nuevamente fue protagonista de su equipo marcando un tanto y protagonizando varias jugadas virales entre las cuales se encuentra el cruce que tuvo con el defensor Harry Maguire.

El guajiro sigue en un momento esplendido de su carrera en el mejor fútbol del mundo y esta vez nuevamente dijo presente en el marcador con una gran anotación que le había dado la ventaja parcial a los de Jürgen Klopp.

En Old Trafford, con un ambiente espectacular, el Liverpool se puso por delante a los 23 minutos con un remate de volea tras un rechace en un córner del colombiano Luis Díaz.

Sin embargo, el equipo local reaccionó y aprovechó los errores defensivos del visitante a través del mediapunta portugués Bruno Fernandes (50) y de su nueva joya, Kobbie Mainoo, de 18 años, que acertó con un inesperado y certero disparo (67).

En la recta final el egipcio Mohamed Salah salvó un punto de penal (84) para el equipo dirigido por Jurgen Klopp, que se volcó al ataque sin acierto en sus múltiples disparos (28 por 9 del United).

Además de ser protagonista en el resultado, ‘Lucho’ también lo fue con algunas jugadas en las que su imagen le dio la vuelta al mundo.

Cánticos desde las tribunas visitantes a favor de Luis Díaz se vieron en redes, una tremenda patada de Casemiro sobre el final del juego contra el guajiro y finalmente un cruce con el defensor inglés Harry Maguire, el cual se hizo viral rápidamente.

