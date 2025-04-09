Luis Díaz va por el récord que no tiene ningún futbolista colombiano en la historia: le quedan dos partidos
El delantero de la Selección Colombia jugará ante Bolivia y Venezuela buscando quedarse con una distinción individual que sería única en el país.
12:49 p. m.
Este jueves 4 de septiembre y el próximo martes 9, se estarán jugando las últimas dos fechas de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026, donde la Selección Colombia espera asegurar su clasificación en los partidos donde enfrentarán a Bolivia y Venezuela.
Aunque el sueño de los 26 jugadores convocados es jugar el Mundial, hay un objetivo a nivel individual que también llenaría de orgullo a los colombianos y tiene que ver con Luis Díaz, el mejor jugador del plantel que hoy tiene actualidad en el Bayern Múnich.
El récord que busca Luis Díaz en las Eliminatorias Sudamericanas
El extremo colombiano está en busca de ser el goleador de esta eliminatoria. Antes del inicio de la fecha 17, 'Lucho' tiene 7 goles y es, por el momento, el máximo artillero, superando nombres como los de Lionel Messi, Darwin Núñez o Raphinha.
La tabla de goleadores de la Eliminatoria
- Luis Díaz, Colombia - 7
- Lionel Messi, Argentina - 6
- Miguel Terceros, Bolivia - 6
- Darwin Núñez, Uruguay - 5
- Enner Valencia, Ecuador - 5
- Raphinha, Brasil - 5
- Salomón Rondón, Venezuela - 5
Si Díaz logra quedarse con el primer puesto, sería el primer futbolista colombiano en salir goleador de la Eliminatoria de la Conmebol. El que más cerca se quedó fue Falcao García, quien marcó 9 goles en 14 partidos rumbo a Brasil 2014, pero quedó por debajo de Luis Suárez con 11, Lionel Messi con 10 y Gonzalo Higuaín con 9.
Los goles de Luis Díaz en la Eliminatoria
- 10 de junio de 2025: Argentina 1 - 1 Colombia
- 25 de marzo de 2025: Colombia 2 - 2 Paraguay
- 20 de marzo de 2025: Brasil 2 - 1 Colombia
- 15 de octubre de 2024: Colombia 4 - 0 Chile
- 6 de septiembre de 2024: Perú 1 - 1 Colombia
- 11 de noviembre de 2023: Colombia 2 - 1 Brasil (x2)