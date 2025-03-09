CANAL RCN
Salah no aguantó más y salió en defensa de Luis Díaz ante las críticas

Mohammed Salah salió a defender a Luis Díaz por las críticas que recibió el colombiano de los hinchas del Liverpool.

septiembre 03 de 2025
09:43 a. m.
Un comentario en redes sociales encendió la polémica entre la afición del Liverpool. Un seguidor del club publicó una imagen en la que comparaba el legado de Luis Díaz y Darwin Núñez con el de dos recientes fichajes del equipo, insinuando que los nuevos jugadores representan una mejora sustancial.

“Nombra una mejora más grande en la historia del fútbol”, escribió el usuario, mostrando el número 7 que ahora porta Florian Wirtz y el número 9 que luce Alexander Isak, en contraste con las dorsales que antes llevaban los sudamericanos.

El mensaje fue interpretado como una falta de respeto hacia Díaz y Núñez, quienes se marcharon de Anfield tras conquistar la Premier League. Ante esto, Mohamed Salah no se quedó callado y, a través de su cuenta oficial en ‘X’, respondió de manera contundente: “¿Qué tal si celebramos los nuevos fichajes sin faltarle al respeto a los campeones de Premier League?”.

Un gesto de lealtad hacia sus excompañeros

La reacción de Salah no pasó desapercibida. Su mensaje no solo defendió la trayectoria de Luis Díaz y Darwin Núñez, sino que también recordó que ambos fueron parte importante del plantel que devolvió al Liverpool a lo más alto del fútbol inglés. El egipcio, referente indiscutible del club, dejó claro que la llegada de nuevos talentos no debe opacar la contribución de quienes ya hicieron historia.

Para muchos hinchas, estas palabras reflejan el liderazgo y la camaradería de Salah, cualidades que lo han convertido en capitán moral dentro y fuera del campo.

Liverpool mira al futuro, pero sin olvidar el pasado reciente

Si bien los fichajes de Wirtz e Isak generan entusiasmo y altas expectativas, Salah dejó una lección: el reconocimiento a quienes contribuyeron a los éxitos recientes no es negociable. Liverpool busca renovar su proyecto deportivo, pero la memoria de una Premier League conquistada sigue viva gracias al esfuerzo de todos sus protagonistas.

