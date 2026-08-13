Figura de la Selección Colombia sería nuevo jugador de un gigante de Europa

Después de ser una de las figuras de la Selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026, el volante Gustavo Puerta despertó interés en el doblemente campeón de Champions, Benfica de Portugal, club que incorporó para esta temporada al delantero Jhon Durán.

En un reel de Instagram publicado el 12 de agosto por el periodista portugués Bruno Andrade, se informa que el también colombiano Richard Ríos está en el mercado de fichajes y de confirmarse su salida, Gustavo Puerta sería el elegido para reemplazarlo.

¿Por qué saldría Richard Ríos de Benfica?

El agente del volante colombiano habría estado en Lisboa para ponerse al tanto de la situación y lograr ubicarlo en un nuevo club. Además, en los tres últimos juegos, fue suplente. Cabe recordar que la transferencia de Ríos a Benfica fue la más alta de la historia del club, al haber pagado 30 millones de euros a Palmeiras por su fichaje.

No solo el club lisboeta está interesado en Puerta: el periodista colombiano Felipe Sierra informó en su cuenta de X, que el jugador de 23 años, actualmente en Racing de Santander, interesa a varios equipos.

Números de Gustavo Puerta en el Mundial 2026

En la reciente Copa del Mundo, ganada por España, Puerta se consolidó como titular de la Selección Colombia jugando cinco partidos desde el arranque, realizó una asistencia y fue elegido en el 11 ideal de las revelaciones del torneo por la agencia AFP.

El nacido en La Victoria, Valle del Cauca, inició su trayectoria futbolística en el Bogotá FC, dio el salto a Europa para convertirse en Jugador del Bayer Leverkusen, donde salió campeón de la Bundesliga 23/24, luego fue cedido al Hull City de Inglaterra y actualmente es una de las figuras de Racing de Santander de España.