VIDEO | Luis Javier Suárez volvió a brillar con Almería: se reportó con un gran doblete

El sábado pasado, Almería recibió a Cádiz para disputar un partido correspondiente a la fecha 38 de LaLiga. El equipo dirigido por Pepe Mel perdió la categoría; sin embargo, le dio una alegría a su hinchada al imponerse por 6-1 en el Power Horse Stadium. Luis Javier Suárez fue inicialista y se reportó con un notable doblete.

Las últimas temporadas han sido difíciles para el delantero samario, de 26 años. Recordemos que después de brillar con Real Zaragoza y Granada, el Olympique de Marsella desembolsó 10 millones de euros por su pase. Sin embargo, Igor Tudor no le dio oportunidades y terminó disputando escasos 403' minutos (distribuidos en 11 partidos) con el club francés.

Suárez decidió volver a España y fichó por los 'indálicos'. En octubre de 2023 sufrió una fractura de peroné y entró en una "depresión muy grande". Dicha lesión ocurrió en un partido contra Granada, en el cual había conseguido un triplete. Cuando estaba reencontrándose con su mejor versión, una jugada fortuita lo alejó de las canchas por tres meses y medio.

La fuerte depresión que sufrió Luis Javier Suárez

"A día de hoy lo digo así, he pasado por una depresión, infinidad de cosas que han pasado en mi vida. Ha sido un verano muy complicado. Los directivos y el cuerpo médico lo saben y estoy muy agradecido a ellos porque se han portado de la mejor manera para entenderme en muchas ocasiones que no me he querido levantar de la cama, que no he querido venir a trabajar, de no querer hacer muchas cosas y no tener esa capacidad que antes sí tenía", dijo el 'cafetero', en una conversación con 'Marca'.

Pues bien, después de un partido contra Real Madrid sufrió una recaída y se perdió 12 encuentros con el Almería. Trabajó para recuperarse del todo y anotó sus primeros goles desde el fatídico 'choque' contra los 'granadistas'.

Luis Javier Suárez le anotó un doblete al Cádiz: video