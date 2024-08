Mariana Pajón se volvió una niña pequeña al ver a su mamá: emotivo momento

La ‘Reina’ del BMX, Mariana Pajón, no alcanzó a clasificarse a las finales de su disciplina en los Juegos Olímpicos de París 2024 luego de no tener su mejor participación en el tercer hit de las semifinales y la pedalista antioqueña salió entre lágrimas de la pista al ser sus últimas justas olímpicas y no poder disputar la final.

La 'Reina del BMX', de 32 años, fue quinta en la primera serie de semifinales, tercera en la segunda y séptima en la definitiva después de un fallo en el primer peralte, por lo que no pudo acceder a la final entre las ocho mejores -terminó novena- de las 16 clasificadas a semifinales.

Lágrimas de Mariana Pajón

En zona mixta, una emocionada Pajón acaparó el interés de la prensa en la que pudo haber sido su última carrera olímpica. "No creo, no creo, por ahí se encendió una llama, después se las echo", respondió entre risas la 'Reina del BMX' al ser preguntada si los de la capital francesa fueron sus cuartos y últimos Juegos Olímpicos.

"Tengo como muchos sentimientos encontrados, estoy feliz porque llegué hasta acá, porque no fue fácil, ni se imaginan cómo fue este camino, demasiado dolor, por un momento dije que no me merecía tanto dolor, pero a mí esto me encanta y por eso estoy aquí", confesó.

Pajón consiguió dos medallas de oro y una de bronce en cuatro presentaciones en Juegos Olímpicos y uno de los momentos más emotivos fue cuando la antioqueña se encontró con su mamá fuera de la pista, una imagen demasiado conmovedora y que se hizo viral en redes sociales.

En las imágenes se pudo ver como la mujer de 32 años se volvió una niña pequeña al ver a su mamá luego de perder la posibilidad de pasar a la final de los Juegos. Pajón lloró junto a su madre y demostró que no hay nada mejor que un abrazo de mamá en los momentos más difíciles de la vida.

Pajón afrontó su tercera serie de semifinales con opciones reales de estar en la final, y había avisado la víspera de su intención de realizar una buena salida y librar bien el primer peralte, pero tocó con otra rider y no se dio como esperaba. "Estuve muy cerca de esa final si no fuera por ese golpe en ese primer peralte en esa última manga, era otra historia, y mi misión era llegar a esa final porque cuando estás en la final cualquier cosa puede pasar y yo sabía que mi cabeza podía con eso", explicó.