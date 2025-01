¿Marino Hinestroza no va más con Atlético Nacional en 2025? Contundente mensaje del extremo

Atlético Nacional es el vigente campeón de la Copa y la Liga y una de sus grandes figuras fue Marino Hinestroza, el joven extremo que pertenece al Columbus Crew de Estados Unidos y aportó desequilibrio y 'picardía' a lo largo de todo el segundo semestre del 2024.

Sin embargo, pese a que fue considerado uno de los mejores jugadores del equipo 'verde' en el último tiempo, su continuidad es una incógnita para el 2025. La razón es que Colombus Crew lo cedió con una opción de compra de 2.8 millones de dólares, pero el 17 veces campeón de Colombia no ha podido ejercerla.

Además, el club estadounidense no estaría dispuesto a renovar el préstamo debido a que sus planes son recuperar la inversión y ya tendría ofertas que superarían los 3 millones de dólares. Sin embargo, desde el entorno 'verdolaga' continúan insistiendo que están haciendo todo lo posible para que Marino Hinestroza siga en el plantel.

En medio de esa realidad, el joven extremo realizó un 'en vivo' en Instagram y la hinchada no se guardó nada y le consultó sobre su continuidad en Atlético Nacional. Por lo tanto, él se sinceró y emitió una respuesta contundente.

¿Marino Hinestroza hará parte de Atlético Nacional en 2025? Esto dijo

El extremo que fue descrito como una de las grandes revelaciones del segundo semestre del 2024 en Colombia, confesó en su Instagram que su deseo es continuar en Atlético Nacional porque ahí lo tiene todo.

"Muchachos, yo no me voy a ir, jamás. En Nacional está mi vida, mi novia, mi todo. Jamás me voy", expresó Marino Hinestroza, mientras que los hinchas le escribían que se quedara por mucho tiempo más en el club.

¿Cómo fue la última temporada de Marino Hinestroza con Atlético Nacional?

Marino Hinestroza llegó a Atlético Nacional para el segundo semestre del 2024 y se convirtió en uno de los habituales titulares de Efraín Juárez. El nacido en Cali disputó 1.694 minutos en 28 partidos y anotó cuatro goles.

Adicionalmente, sumó tres asistencias a lo largo de la temporada e incluyó en su palmarés la Liga y la Copa BetPlay del 2024.