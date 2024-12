"Soy arrogante y provoco": Marino Hinestroza se sinceró tras el título de Nacional

Marino Hinestroza fue uno de los grandes artífices del título liguero que consiguió Atlético Nacional. El prometedor extremo vallecaucano se convirtió en una de las principales amenazas ofensivas del equipo de Efraín Juárez. Congenió con Alfredo Morelos y conformó un tándem estupendo con Andrés Felipe Román. Pues bien, mantuvo su discurso polémico tras la final contra Deportes Tolima.

Hinestroza, quien había criticado a América de Cali tras la consagración copera, se tildó a sí mismo de "arrogante" y "provocador". Recordemos que este jugador fue sancionado por el Comité Disciplinario de Dimayor durante los cuadrangulares luego de limpiarse la boca con un banderín 'blanquiazul' durante el duelo contra Millonarios en El Campín.

Más allá de estas actitudes, jugó un partidazo en el Atanasio Girardot. Asistió a Román para liquidar la final y fue una constante pesadilla para la zaga tolimense, que no había tenido que marcarlo en el Manuel Murillo Toro por su suspensión. El atacante jugó 28 partidos (1.694' minutos), en los cuales se reportó con cuatro goles y tres asistencias.

¿Qué dijo Marino Hinestroza tras el título con Nacional?

"Soy un ambicioso, un ‘pelao’ ambicioso, que lo ratifico, dos títulos en diciembre y pienso que he sido así, como lo quieran llamar, que no soy humilde, arrogante, pero tienen que darse cuenta que para ganar hay que ser así, estamos cansados de ser humildes y no ganar nada. Yo sí soy arrogante, voy, aliento a la hinchada, yo sí provoco porque eso lo que da", empezó diciendo el extremo caleño, de escasos 22 años.

El exjugador de Columbus Crew, Pachuca y Palmeiras no se escondió cuando le preguntaron por la participación del 'verde' en la próxima edición de la 'gloria eterna'. "La Copa Libertadores, ese es el cielo, es lo que todos queremos", agregó.

Hinestroza aprovechó la oportunidad para agradecerle a sus compañeros de equipo. "Yo pienso que fue todo el equipo, el 'profe' llega y arma una estructura, no creíamos pero nos adaptamos a la idea, fue el conjunto del equipo, sin ellos no sería Marino. Todos los compañeros resaltaron en estas finales y también por este club que se merece estos títulos", concluyó.

Declaraciones de Marino Hinestroza: EN VIDEO