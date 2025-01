“El hincha de Millonarios se volvió mediocre”: Mario Vanemerak envió mensaje a directivos

El desastre de lo que fue el 2024 para Millonarios y la nula gestión de nuevos fichajes para la temporada 2025 parece tener a los hinchas albiazules completamente desilusionados con lo que será el nuevo año para la institución y uno de ellos, que además fue ídolo como jugador como lo es Mario Vanemerak, se pronunció en las últimas horas.

Con la salida de Alberto Gamero del banquillo albiazul tras cinco temporadas dirigiendo el equipo, los aficionados esperaban un movimiento prometedor por parte de la dirigencia en el mercado de fichajes, pero fue todo lo contrario, pues Millonarios es el único elenco grande del país que no ha confirmado, ni está cerca de hacerlo, fichajes para la nueva campaña.

Mario Vanemerak se fue contra la dirigencia de Millonarios

De esta manera, un ídolo histórico como lo es Mario Vanemerak, habló en las últimas horas respecto a la situación del equipo en la actualidad y aprovechó para enviarles un mensaje tanto a los hinchas, como a los directivos que manejan la institución.

“Me da pena los hinchas, pero hay muchos que se han vuelto muy mediocres antes decían acá hay que ser campeón, ahora hicimos un buen torneo o hicimos más puntos, Millonarios no necesita un proyecto acá se necesita ser campeón”, dijo inicialmente el ídolo argentino.

Vanemerak no se quedó callado y aseguró que en Millonarios no es importante tener un proyecto, sino debido a la grandeza del club se debe salir campeón cada seis meses y para ello hay que mover la billetera. Un claro mensaje para los directivos que para este 2025 parecen no estar interesados en hacerlo.

"Algunos hinchas de Millonarios se volvieron mediocres". "Si pensamos en salir campeón hay que mover la billetera", sentenció el exfutbolista argentino en entrevista con El Purgatorio.